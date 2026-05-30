Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Este fin de semana, las mesas más famosas de la televisión argentina vuelven a juntar talento. Mientras Adrián Suar planea los 100 años de Mirtha Legrand, y continúa la polémica por el Martín Fierro que debería haber ganado según ella en vez de Wanda Nara, el sábado a la noche, Legrand recibirá a grandes artistas, entre actores y músicos. En tanto, su nieta, Juana Viale, será anfitriona de la mesa dominical, también con grandes talentos de la televisión que prometen repasar actualidad artística y deportiva.

El ritual se repite cada fin de semana, pero nunca pierde magnetismo. La mesa de Mirtha Legrand, esa que acumula décadas de historia televisiva, abrirá la función el sábado a las 21:30 por El Trece. La Chiqui, con su estilo inconfundible, recibirá a cuatro invitados que cruzan generaciones y rubros.

Uno de los platos fuertes es Osvaldo Laport. El actor uruguayo, nacionalizado argentino, vive un presente dulce: integra el elenco de "Billy Elliot", el musical que se convirtió en fenómeno de taquilla y crítica. Laport, con su voz grave y su presencia escénica, suele soltar anécdotas del backstage y reflexionar sobre la vigencia de la actuación después de tantos años de carrera.

Al lado, Andrea Politti. La actriz y conductora llega con el éxito de "HDP - Hijos de Primera", la obra que la tiene como protagonista. Politti, de perfil bajo pero talento enorme, seguramente contará cómo fue meterse en ese proyecto que mezcla drama y comedia con una mirada punzante sobre las familias contemporáneas.

Ricky Maravilla pondrá la cuota tropical. El referente de la música bailantera, con décadas de recorrido, traerá ritmo y carisma a la mesa. No es habitual ver a un músico de ese palo en el living de Mirtha, pero justamente esa mezcla es la que hace único al programa. Denise Dumas completa la tanda del sábado. Ella, que en estos días reemplaza a Ángel de Brito en "LAM", llega con la mochila de la exposición diaria. Su rol como conductora suplente en un ciclo de altísima audiencia le da un tema de conversación fresca y actual.

El domingo, el cambio de mando. Juana Viale toma la posta desde las 13:45, también por El Trece. La nieta, que supo ganarse su lugar con estilo propio, apuesta por una mesa más ecléctica todavía. Andrea Pietra se sienta a la mesa en un gran momento: protagoniza junto a Ricardo Darín "Escenas de la Vida Conyugal", un texto exigente que ya cosecha elogios. Pietra, conocida por su reserva y su oficio, representa a esa actriz de las grandes ligas que rara vez da entrevistas jugosas. Por eso su presencia en "Almorzando con Juana" es un imán para los amantes del buen teatro.

Peto Menahem, actor y humorista, llegará con la previa del estreno de "Nada entre los dos", su nueva película. Menahem, que construyó una carrera entre la risa y el drama, compartirá cómo fue rodar ese proyecto y qué lo motiva a seguir explorando formatos. Mery del Cerro, modelo y actriz, se prepara para un desafío enorme: interpretar a la Señora Bucket en "Charlie y la Fábrica de Chocolate", el musical familiar que promete llenar teatros. Del Cerro, que viene de varios proyectos televisivos, dará su visión sobre el trabajo en un género tan exigente como el teatro musical.

El cierre de la mesa dominical tiene sabor a deporte. Alina Moine y Diego Castro, dos periodistas especializados, aportarán la mirada de cancha y de estudio. Moine, una de las conductoras más respetadas en la cobertura deportiva femenina, y Castro, con amplia trayectoria en medios, repasarán la actualidad de las competencias y también hablarán de sus proyectos personales. La inclusión de estos dos nombres le da un contrapeso al menú artístico y muestra la vocación del programa de Juana por no encasillarse.