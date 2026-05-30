Pampita y Martín Pepa celebraron su reconciliación con un romántico viaje a Inglaterra: "Ella viajó a verlo..."

El amor entre Pampita y Martín Pepa se va pareciendo cada vez más al del Polaco y Barby Silenzi. Como bien dijo el cantante, "es un día a día" en su relación de años, y las similitudes con lo que sucede entre la top model y el polista se hacen evidentes. Tras separarse por algunas horas, se reconciliaron y ahora lo celebran con un viaje a Inglaterra, y, según aseguraron en "LAM", ella viajó a verlo a él.

Martín Pepa rompió el silencio con una foto. Pampita, sonriente, posaba en Europa, en un barrio inglés de calles adoquinadas y fachadas coloridas. El empresario no agregó texto, pero la postal valía más que mil palabras. Minutos más tarde, subió una selfie nocturna: los dos aparecían relajados, juntos, sin rastro de las tensiones que marcaron los últimos meses.

La foto de Pampita con Martín Pepa que confirma su viaje a Inglaterra.

La movida agitó las redes. Y "LAM", en América TV se encargó de darle nombre y apellido al misterio. "Viaje de reconciliación, están juntos", lanzó el panel. Pepe Ochoa precisó: "Nunca confirmaron que volvieron a apostar al amor. Ellos son Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa". Y agregó un dato clave: "Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor".

La distancia fue siempre el fantasma de esta pareja. Él, con base empresarial en el exterior; ella, con su carrera, sus hijos y su vida en la Argentina. Los idas y vueltas se volvieron noticia recurrente. A mediados de mayo, en una entrevista con "Infama", Pampita ya había anticipado que entre ellos seguía habiendo feeling, aunque sin dar precisiones. "Nos queremos mucho", dijo entonces. Pero evitó confirmar la vuelta. Prefirió la cautela: "No voy a dar más detalles de mi vida porque se meten mucho, opinan mucho".

Esa decisión de resguardar lo privado marcó un giro en la modelo, siempre tan abierta con la prensa. "Soy reamable, paro. Con temas que son míos, personales, que no debería tampoco dar explicaciones. Y después opinan mucho, dicen cosas feas. Y hay familias detrás", disparó, con visible fastidio por los comentarios malintencionados que circularon en esos días.

Los panelistas de LAM revelaron también el mecanismo del reencuentro: "Cuando ella vino acá, confirmó la separación. Él viajó, hablaron, y volvieron a intentar". El obstáculo geográfico sigue ahí, pero ambos decidieron priorizar el vínculo. "Están apostando nuevamente por esta pareja, que tanto les cuesta por la distancia, pero ahora están juntos", explicaron al aire.

Hasta este viaje, no hubo imágenes públicas ni gestos que indicaran una reconciliación. Las fotos en Inglaterra, entonces, funcionaron como la confirmación tangible. Una postal que, además, eligió un escenario con peso simbólico: lejos del escándalo local, en un país donde nadie los sigue con el flash encima.