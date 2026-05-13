Pampita y Martín Pepa se reconciliaron tras estar 10 dias separados: "Cuando hay amor todo se arregla"

Pampita atraviesa un gran presente personal y decidió apostar nuevamente al amor junto a Martín Pepa. Luego de una breve pero intensa separación que generó fuertes repercusiones en los medios y redes sociales, la pareja confirmó su reconciliación y volvió a dejarse ver públicamente.

En medio de versiones de crisis, llamadas insistentes y un viaje relámpago desde Estados Unidos, la modelo dejó en claro que el vínculo sigue firme y que todavía hay lugar para una nueva oportunidad.

Pampita y Martín Pepa decidieron volver a intentarlo

La reconciliación salió a la luz luego de que en el programa Intrusos revelaran que Pampita ingresó a los estudios de Infobae acompañada por Martín Pepa.

El periodista Alejandro Castelo contó: "Entró junto a Martín Pepa. Ya está dada la reconciliación porque ella decidió mostrarse ante todos".

La presencia del empresario junto a la conductora llamó rápidamente la atención y terminó confirmando lo que muchos sospechaban: después de varios días distanciados, volvieron a apostar por la relación.

El viaje relámpago que cambió todo

Uno de los detalles que más repercusión generó fue el viaje exprés que realizó Martín Pepa desde Estados Unidos para reencontrarse personalmente con Pampita en Argentina.

Según trascendió, la separación había afectado profundamente a la modelo, quien incluso habló públicamente sobre el tema en medio de las especulaciones.

En una entrevista reciente, Pampita expresó: "Martín es un amor de persona y la verdad que yo lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno, así que no inventen cosas que no son".

Con esas palabras, la conductora buscó ponerle freno a las versiones que circulaban sobre una supuesta ruptura conflictiva.

La versión explosiva de Yanina Latorre

Quien también habló sobre la separación fue Yanina Latorre, que dio detalles muy picantes en su programa SQP.

La panelista aseguró: "Ella no aceptaba la separación. Lo torturó con el teléfono con llamadas, mensajes y audios. Le dijo de todo. Se le soltó la cadena y lo insultó de arriba hacia abajo. Él les contó a sus amigos".

Las declaraciones generaron un fuerte revuelo en redes sociales y volvieron a poner a Pampita en el centro de la escena mediática.

La palabra de Pampita tras confirmar la reconciliación

Más allá de los rumores y las versiones cruzadas, fue la propia Pampita quien terminó confirmando indirectamente la reconciliación durante una charla con Tatiana Schapiro en Infobae.

Con una sonrisa y mostrando tranquilidad, la modelo expresó: "Estoy bien, pasé unas semanas media moviditas pero hoy estoy bien".

Luego, sin mencionar directamente a Martín Pepa, dejó una frase que terminó de confirmar el presente de la pareja: "Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla".

Finalmente, cerró diciendo: "Estoy muy bien, muy contenta".

Una nueva oportunidad para la pareja

Después de apenas diez días separados, Pampita y Martín Pepa volvieron a apostar por su historia de amor y dejaron atrás, al menos por ahora, las diferencias que habían provocado la crisis.

El viaje relámpago del empresario, las apariciones públicas y las declaraciones de la conductora reflejan que la relación logró recomponerse rápidamente. Y aunque las versiones sobre la separación generaron polémica, Pampita eligió resumir este nuevo capítulo con una frase contundente: "Cuando hay amor todo se arregla".