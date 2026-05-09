Se terminó el amor: Pampita confirmó su separación de Martín Pepa y brindó detalles sobre la decisión

Después de varios días de rumores e incertidumbre, Pampita finalmente rompió el silencio, "mostró los dientes" y confirmó su separación de Martín Pepa.

Según revelaron en exclusiva en El Run Run del Espectáculo, la modelo se cansó de los rumores y dejó en claro cómo quiere encarar esta nueva etapa de su vida.

"Quiero estar sola", aseguró Pampita de manera contundente. Además, dejó en claro que no tiene interés en comenzar una nueva relación en este momento. "No quiero conocer a nadie", expresó, tratando de bajarle el tono a todas las versiones que circularon.

Carolina Ardohain también se mostró molesta por algunos rumores que comenzaron a instalarse en distintos programas de televisión. "No me importa lo que dicen en la tele, estaba en un momento familiar y no quería engancharme con nada de lo que decían", sostuvo con firmeza.

Incluso pidió públicamente que dejaran de especular sobre su vida privada. "No inventen cosas", lanzó y buscó frenar las versiones que comenzaron a multiplicarse tras conocerse la noticia de la separación.

Lejos de mostrarse devastada, la modelo explicó que hoy atraviesa una etapa enfocada completamente en su entorno más cercano. "Estoy en un momento que quiero disfrutar de mis hijos, mi trabajo y mi familia", confesó durante la charla con los periodistas de espectáculos.

Pampita y Martín Pepa apostaron a la relación a distancia durante más de un año, pero finalmente decidieron tomar caminos separados.

Sobre la relación con Martín Pepa, Pampita evitó entrar en detalles demasiado profundos, aunque sí reconoció que el desgaste de la distancia terminó siendo determinante. "Vengo de una relación de un año y algo. Pusimos toda la voluntad del mundo, pero la relación a distancia es difícil", explicó.

De todas maneras, la conductora quiso dejar en claro que la ruptura ocurrió en buenos términos y que no existe resentimiento hacia su ex pareja. "Martín es un amor de persona", aseguró, intentando despejar cualquier tipo de polémica alrededor de la separación.

Otro de los momentos que más llamó la atención fue cuando le preguntaron si existía alguna posibilidad de reconciliación en el futuro. Sin cerrar completamente la puerta, la modelo respondió con cautela: "Nunca se sabe las vueltas de la vida".