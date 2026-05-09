Televisión en llamas: la inesperada guerra entre Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani tras el final de "A la tarde"

Luego de que se confirmara el levantamiento de "A la tarde", comenzaron a circular fuertes versiones sobre una inesperada guerra entre Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani que tendría detrás mucho más que una simple cancelación televisiva.

Con información exclusiva, El Run Run del Espectáculo reveló detalles explosivos sobre el conflicto y confirmó que el canal estaría completamente dividido porque las tensiones no solo involucrarían cuestiones de rating, sino también disputas entre productoras, manejo de publicidad y hasta diferencias personales.

Lío Pecoraro fue todavía más contundente al describir la situación. "Se odian de producción a producción. Literal es esto. Una sale desde un edificio, la otra desde otro edificio. Si se pueden evitar, se evitan", aseguró el periodista, dejando en evidencia que el conflicto excedería ampliamente a las conductoras.

Por su lado, Fernando Piaggio también reveló que logró comunicarse con Karina Mazzocco para ofrecerle un espacio de diálogo dentro del programa. Sin embargo, la conductora prefirió no profundizar en el tema y respondió de manera breve pero contundente: "Gracias. Unos divinos todos, pero no voy a hablar".

Además, los conductores del Run Run afirmaron que dentro del canal comenzaron a circular versiones que apuntan a un conflicto mucho más profundo que el simple levantamiento de un programa.



Cómo comenzó la guerra entre Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani

Todo explotó luego de que Ángel de Brito anunciara el final de "A la tarde" apenas dos horas antes de que el programa de Karina Mazzocco saliera al aire. La noticia generó un fuerte impacto dentro de América TV y dejó expuesto un clima de tensión que, según aseguraron en el canal, venía creciendo desde hacía tiempo.

Poco después, Mariana Fabbiani protagonizó un momento que llamó la atención durante "DDM", al preguntarle en vivo a Augusto "Tartu" Tartufoli si continuaría en pantalla después del levantamiento del ciclo. La reacción rápidamente se viralizó y alimentó rumores de internas dentro del canal.

Por su parte, Karina Mazzocco respondió de manera indirecta desde sus redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como un fuerte dardo interno. "El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo", escribió la conductora.