María Eugenia Vidal desmintió la separación de Quique Sacco en medio de los rumores: "No sé de dónde..."

Este domingo 3 de mayo, "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) arrancó su programa con una posible separación enigmática. Luego, se supo que se trataba de la pareja de María Eugenia Vidal y Enrique "Quique" Sacco. Finalmente, en diálogo con Lío Pecoraro, la funcionaria política del PRO desmintió el rumor de ruptura amorosa.

"Separación: "Sí o no?", decía el título del enigmático que presentaron los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio. Enseguida, dieron detalles sobre los protagonistas de esta primicia.

"Hace muchos años que están en pareja y ambos son muy populares. Algunos años casados, con familia ensamblada", describieron para que los panelistas adivinasen los nombres de las figuras.

Al develarse el misterio, en "El Run Run" pusieron en pantalla la palabra de Vidal, en consulta sobre si estaba separada. "Estamos juntos en este momento, yendo con mis hijos en el auto a almorzar con mis padres en el típico almuerzo de domingo", respondió la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires a través de WhatsApp. Y fue contundente: "No sé de dónde salió eso, pero es mentira".

María Eugenia Vidal negó su separación de Quique Sacco. (Foto: captura de pantalla de Crónica TV).

Cabe recordar que María Eugenia Vidal y Enrique "Quique" Sacco se conocieron el 3 de agosto de 2019 en la "mesaza" de Mirtha Legrand. A partir de allí comenzaron a enviarse mensajes, dado que la funcionaria se había solidarizado con el periodista por la muerte de su pareja, Débora Pérez Volpin.

Meses más tarde tuvieron la primera cita y al poco tiempo blanquearon el romance. El 23 de marzo de 2023, Vidal y Sacco se casaron por civil, sellando así el vínculo.