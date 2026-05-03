Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 4 de mayo, según las encuestas

Esta semana, la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" quedó revolucionada, no solo por el ingreso de Gladys "La Bomba" Tucumana, sino también por un cambio fuerte en el juego. La votación no alcanzó el mínimo esperado y casi todos los participantes terminaron en placa. Con este panorama, el lunes 4 de mayo habrá una gala de eliminación y las redes sociales ya anticipan quién será el próximo eliminado.

En la última gala de nominación, todos los participantes quedaron nominados menos Tamara Paganini. Luego, el voto positivo del público alivió a varios: Zilli, Manuel, Pincoya, Yipio, Lolo, Cinzia y Emanuel lograron salir de la zona roja. El resto sigue en carrera por evitar la eliminación.

Las encuestas empezaron a marcar tendencia. Desde la cuenta "Mundo Famosos", algunos nombres aparecen lejos del peligro. Juanicar y Daniela encabezan la tabla con apenas 1,8% y 1,9% de imagen negativa. También se mantienen firmes La Bomba con 2,5% y Titi con 2,8%, números que los dejan bien parados.

En un segundo escalón aparecen Grecia (5,1%), Zunino (7,6%), Luana (7,9%) y Nazareno (9,2%). Sus porcentajes, aunque más altos, todavía no los ubican en la cuerda floja. Sin embargo, el foco se pone en Eduardo, que suma 17,6% de votos en contra y empieza a complicarse en serio dentro del reality.

Todos los participantes de "Gran Hermano", menos Tamara, quedaron nominados. (Foto: Captura Telefe).

Pero hay un nombre que sobresale. Danelik concentra el rechazo más alto con un contundente 43%. Esa cifra la posiciona como la principal candidata a abandonar la casa. La tendencia se repite en otros sondeos y refuerza la idea de una salida casi cantada.

En paralelo, Fefe Bongiorno también midió la opinión del público y los resultados van en la misma línea. Juanicar (2%) vuelve a ser el menos votado, mientras que La Bomba (2,5%) y Daniela (2,8%) siguen en zona segura. En el otro extremo, Nazareno (13,5) y Eduardo (15,8%) siguen complicados, pero otra vez Danelik (37%) lidera con comodidad y todo indica que sería la próxima eliminada.