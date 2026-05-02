Pampita confirmó que Martín Pepa la dejó, con un mensaje demoledor: "No me lo..."

Aunque parecía un cuento de hadas moderno, con caballos de polo, viajes y sonrisas para las cámaras, terminó mal entre Pampita y Martín Pepa. Si bien se conoció hace algunos días sobre el punto final de su historia, se rumoreó que se trataba de una decisión de los dos, algo que cambió con la confirmación de ruptura por parte de la modelo. Es que, con su declaración, hay un detalle que no se escapa: Pepa la habría dejado, otra vez.

El amor otra vez llegó a su fin en la vida de Carolina Ardohain, que a sus 48 años atraviesa una nueva separación del polista radicado en Estados Unidos. Según trascendió, ella no toleró más la distancia, aunque todo indica que el que puso el punto final fue él. No es la primera vez que el hecho de tener una relación a distancia impacta de lleno en la pareja.

De hecho, según Yanina Latorre en "El Observador", el propio Pepa ya la habría dejado en una oportunidad anterior. "En uno de los viajes de él, del año pasado, también la habría dejado", soltó la panelista. Y sumó: "Ahora estuvo hasta mediados de abril y la persona me cuenta que en este viaje también lo habría dejado. Por ahí la distancia a él le cuesta".

Mientras tanto, el hermetismo alrededor de Pampita era total. Su silencio ensordecedor llamaba la atención, porque de las últimas veces que pasó algo así, ella siempre salió a hablar. El hecho de que no saliera a desmentir nada fue una clara señal de que algo andaba mal. Esta vez se tomó su tiempo, pero terminó anunciando el final.

"Sí, me separé y no me lo esperaba. Ahora me vine con amigos a Miami a pasar las penas", leyó Yanina Latorre en vivo, mostrando un chat donde la propia Pampita le confirmaba la noticia. Ese textual, corto y demoledor, dejó al descubierto la sorpresa de la modelo, que creía tener controlada la situación.

Habiendo llegado a su fin el romance, trascendió que Pampita tenía la idea de reencontrarse con Pepa para tratar de torcer esta decisión. Pero el polista, que vive entre competencias y entrenamientos en Estados Unidos, parece haber tomado distancia definitiva. La ilusión de un reencuentro se fue diluyendo con cada día de silencio.

Accediendo a detalles inéditos, Latorre expuso cuál fue el quiebre definitivo. Según su fuente, el último viaje de Pepa a la Argentina fue determinante: otra vez la distancia jugó en contra. "A él le cuesta", resumió la panelista. Y aunque Pampita intentó bancar la situación, esta vez el golpe fue demasiado fuerte.

Así, la conductora y ex de Benjamín Vicuña volvió a quedar soltera, pero con una diferencia: esta vez no fue ella quien decidió. Rodeada de amigos en Miami, intenta recomponerse de un final que no vio venir. El cuento de hadas se rompió, y el motivo, más que demoledor, fue humano: el amor a los besos, al tacto y a los abrazos diarios no pudo con la distancia.