Aseguran que Lali Espósito y Ángela Torres serán jurados en "Popstars": los otros cantantes que podrían sumarse al reality

Tras el lanzamiento de la primera promo oficial de "Popstars", que confirmó que Nico Vázquez será el conductor, se conocieron los nombres de dos artistas que integrarían el jurado del reality show de Telefe. Se trata de Lali Espósito y Ángela Torres, quienes habrían firmado contrato.

Paula Varela dio la primicia en "Intrusos" (América TV). "Son dos mujeres que tenemos como cerradas, como firmadas. La primera confirmada como jurado de Popstars es Lali, que ya se sabía y es íntima amiga de Nico Vázquez", comenzó diciendo la panelista.

Y completó la información: "La otra confirmada, que cerró ayer y la viene rompiendo, es Ángela Torres", en referencia a la actriz y cantante, que también es hija de Gloria Carrá.

Nico Vázquez será el conductor del regreso de "Popstars" a la televisión argentina.

Además de estar fija en "Nadie dice nada" (Luzu TV), Ángela atraviesa un buen presente profesional tras el lanzamiento de su álbum "No me olvides", que la llevó a dar tres shows en el Gran Rex. Con pasado como ganadora de "Tu cara me suena" (2014), la artista se probaría en el rol de jurado de un reality musical.

En cuanto a Lali, la autora de "Payaso" se prepara para su doble presentación en River tras sus conciertos en el estadio de Vélez Sarsfield, de seis en total y cinco durante el 2025. Un detalle no menor es que viene de ser jurado en "La Voz Argentina".

"Hay nombres en danza que no están cerrados: Nicki Nicole, Tiago PZK, algunas de las Bandana, Tripa y Lit Killah", señaló Paula Varela, en alusión a los cantantes que podrían sumarse a "Popstars".

Cabe recordar que el formato fue muy popular en 2001, habiendo surgido de allí la icónica agrupación "Bandana". Al año siguiente, se hizo la versión masculina, donde saltó a la fama "Mambrú". Veinticinco años más tarde, el reality show vuelve recargado en búsqueda de la nueva banda pop femenina.