Lali suma nuevas localidades para sus shows en River y redobla la apuesta con dos noches históricas

Lali Espósito sigue haciendo historia. Luego de agotar en cuestión de horas sus dos presentaciones en el Estadio Monumental, la artista anunció la liberación de nuevas localidades para los shows del 6 y 7 de junio de 2026, brindando una nueva oportunidad para quienes se quedaron afuera.

Lali Espósito agotó River en horas y ahora suma nuevas localidades para sus shows del 6 y 7 de junio

La decisión llega a partir de una reconfiguración del escenario, que permitió habilitar sectores adicionales para ser parte de lo que promete ser uno de los eventos más importantes del año en la música argentina. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de AllAccess.

Este esperado desembarco en River marca un nuevo hito en la carrera de Lali, quien atraviesa un presente imparable. En 2025, la artista logró un récord histórico al convertirse en la primera en realizar cinco shows completamente agotados en el Estadio Vélez, convocando a más de 200.000 personas y reafirmando su lugar como una de las máximas figuras del pop nacional.

Con entradas disponibles en AllAccess, la artista redobla la apuesta en el show más grande de su carrera

Durante esos conciertos presentó su álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama", un trabajo que superó los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se posicionó como el disco argentino más vendido del año.

El impacto de este proyecto trascendió los escenarios: su documental, "Lali: La que le gana al tiempo", estrenado en Netflix, fue visto por millones de personas, mostrando una faceta más íntima de su evolución artística y personal.

Mientras su documental en Netflix conquista audiencias, Lali se prepara para el show más grande de su carrera

Ahora, con la mirada puesta en el escenario más imponente del país, Lali Espósito se prepara para dos noches que prometen ser inolvidables, reafirmando su lugar en la cima del pop argentino y marcando un nuevo capítulo en su carrera.