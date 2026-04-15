¿Vuelve Casi Ángeles? Nico Riera confirmó que "hay algo dando vuelta" para el regreso de Teen Angels

El universo del espectáculo quedó en llamas tras las declaraciones de Nico Riera, quien ratificó que existe un plan para el regreso de los Teen Angels. La noticia generó un impacto total entre los fanáticos de "Casi Ángeles", la ficción que se terminó en 2012 y que hoy, catorce años después, busca reunir a sus miembros originales. El actor confirmó en el canal de streaming Blender que "hay algo" gestándose, sumándose a los rumores que ya había alimentado el productor Gustavo Yankelevich sobre la posibilidad de revivir el fenómeno juvenil en los escenarios.

Sin embargo, el contexto de este conflicto nace de la complejidad logística para coordinar las carreras internacionales de sus protagonistas. El propio Nico Riera admitió que, a diferencia de lo ocurrido con el regreso de Rebelde Way, en este caso "somos más cantidad", lo que vuelve "complicado" el ensamble. Mientras Lali Espósito se prepara para llenar estadios y Peter Lanzani se encuentra inmerso en proyectos cinematográficos, la China Suárez y Gastón Dalmau mantienen agendas que cruzan fronteras, lo que obliga a la producción a una ingeniería contractual sin precedentes para lograr el ansiado reencuentro.

Nico Riera confirmó que "hay algo dando vuelta" para el regreso de Teen Angels.

La controversia sobre el formato del regreso escaló ante la mención de las exigencias económicas y artísticas del elenco. "Me gustaría. Obvio que no gratis", lanzó el artista entre risas, marcando una postura clara sobre el valor de la marca Teen Angels en la actualidad. Esta declaración se suma a las palabras de Yankelevich, quien hace meses deslizó que figuras como Nico Vázquez y Emilia Attias también podrían formar parte de esta vuelta, aunque ellos no integraran la banda musical originalmente, lo que ampliaría el proyecto de un simple show a un evento nostálgico de mayor magnitud.

Actualmente, el foco está puesto en la disponibilidad de Rochi Igarzábal, quien se encuentra próxima a casarse, y en la coordinación de las giras de cada uno de los integrantes. El antecedente del éxito de los Erreway el año pasado sirve como motor y comparativa constante para los productores, quienes ven en el mercado del streaming y la nostalgia un negocio millonario. La presión del público en redes sociales es total, exigiendo una confirmación oficial que defina si se tratará de una serie de conciertos, un documental o un especial de televisión para las nuevas plataformas.

Finalmente, el arrollador éxito que aún mantiene la obra de Cris Morena vuelve a demostrar que los fenómenos adolescentes tienen una vida útil que trasciende décadas. Lo que comenzó como una expresión de deseo de los fans hoy toma forma legal y comercial bajo la mirada atenta de los grandes productores de la industria argentina. El escándalo por los secretos de esta negociación apenas comienza, marcando el inicio de una cuenta regresiva para el que podría ser el evento pop más importante de la temporada, uniendo nuevamente a los ídolos que definieron la estética y el sonido de toda una época.