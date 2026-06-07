Lali Espósito sorprendió con un conmovedor gesto por Agostina Vega y las víctimas de femicidio en su show en River: el video

Este sábado finalmente llegó uno de los momentos más esperados en la carrera de Lali Espósito. La cantante se presentó por primera vez en el estadio de River Plate ante 85 mil personas y protagonizó una noche histórica. Además del emotivo homenaje al Indio Solari con una versión de "Jijiji", la figura pop conmovió con un contundente gesto en memoria de las víctimas de femicidio, en medio de la conmoción por los crímenes de Agostina Vega y Dulce.

Entre sus grandes éxitos y las sorpresivas apariciones de invitados como Duki, Dillom, Miranda! y Kylie Minogue, la pareja de Pedro Rosemblat frenó por unos minutos la euforia del recital para compartir una reflexión con los presentes. Desde el centro de la pasarela del Monumental y bajo un clima de absoluto recogimiento, pidió realizar un homenaje especial en el marco de una fecha significativa.

"En esta semana del Ni Una Menos, después de que la violencia machista se lleve la vida de Agostina y de Dulce, quiero pedir un minuto de silencio", expresó Lali ante una multitud que siguió atentamente cada palabra. En cuestión de segundos, el estadio pasó de la celebración al más profundo respeto.

Con evidente emoción, la cantante profundizó su mensaje. "Por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega, de la violencia patriarcal y por todas las mujeres que han sido asesinadas", sostuvo mientras miles de personas escuchaban en silencio.

Lali Espósito en su primer show en River. (Foto: Instagram/ @somosgelatina).

Luego amplió su pedido y puso el foco en las consecuencias que dejan estos crímenes. "Por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres, y por las vidas arrebatadas de adolescentes como Agostina y como Dulce. Por eso, si les parece, si me acompañan, quiero pedir un minuto de silencio por todas ellas", manifestó.

Apenas terminó de hablar, la respuesta fue inmediata. A pesar de que las tribunas y el campo estaban colmados, no se oyó un solo sonido. De esta manera, en medio de un recital inolvidable, Lali también dejó uno de los mensajes más impactantes de la noche.