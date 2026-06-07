Emotivo homenaje: el Indio Solari cantó "Encuentro con un Ángel Amateur" en el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado dieron su primer show tras la muerte del Indio Solari en un recital cargado de emoción y nostalgia. Aunque el recital ya estaba programado desde hacía tiempo, la presentación en Comodoro Rivadavia adquirió un significado especial para los músicos y los miles de fanáticos presentes luego de la devastadora noticia.

El concierto tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando comenzó a sonar "Encuentro con un ángel amateur". En ese instante, las pantallas del escenario mostraron una imagen virtual del Indio, cuya aparición acompañó la canción como si estuviera presente, provocando una reacción inmediata del público entre aplausos, cantos y una fuerte emoción que atravesó todo el predio.

Al momento de salir al escenario, los músicos se ubicaron frente al público y la emoción los desbordó por completo: se abrazaron entre ellos y no pudieron contener las lágrimas mientras todo el estadio coreaba "Olé, olé, olé, Indio, Indio", en un clima de respeto y profundo reconocimiento hacia la figura del histórico referente del rock nacional.

La noche estuvo atravesada por ese mismo sentimiento de conmoción, con Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Déborah Dixon, Luciana Palacios, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita visiblemente afectados mientras en la pantalla gigante se proyectaban imágenes del artista.

En medio del show, Benegas tomó la palabra para agradecer el acompañamiento del público y destacar el cariño recibido en una fecha especialmente movilizante para la banda, en la que también repasaron canciones emblemáticas como "Mariposa Pontiac / Rock del País", antes de cerrar la noche con "Jijiji" y una ovación eufórica.

Ante la triste noticia, los músicos lanzaron un comunicado en el que sostuvieron: "No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos. Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos".

Frente a ello, decidieron transmitir el show de forma gratuita a través de YouTube, generando un gran impacto en las plataformas digitales, con más de 220 mil personas conectadas en simultáneo desde la web, mientras en el estadio las cámaras registraban escenas de profunda emoción, con fanáticos llorando, cantando a los gritos y abrazándose en medio de la conmoción.