El mensaje de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado sobre su show tras la muerte del Indio: "El corazón nos pide..."

Mientras sigue la conmoción por la muerte del "Indio" Solari, la gran pregunta que se hacen los fanáticos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado es qué pasará con los recitales que la banda tenía pautados para las próximas fechas.

Para esclarecer la situación, la banda lanzó un comunicado oficial donde confirmó que llevará a cabo el recital que tenía previsto en Comodoro Rivadavia para este sábado 6 de junio: "El corazón nos pide juntarnos", expresaron sus integrantes.

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Luego de tocar en la ciudad cordobesa de Villa María, la banda tenía presentaciones previstas en Comodoro Rivadavia y otra el 10 de octubre en Tucumán. Es por eso que los Fundamentalistas despejaron los rumores de cancelación e informaron que transmitirán en vivo el recital por sus plataformas digitales.

Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, el grupo hizo su descargo tras la partida de su líder musical: "Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer", expresaron en el comunicado, donde señalaron que, pese al dolor, resolvieron mantener el concierto.

Un reencuentro frente al dolor

Además, el grupo reconoció que la muerte del músico representó un golpe "durísimo" para todos sus integrantes. Sin embargo, señalaron que, en medio del dolor, sintieron la necesidad de reencontrarse con su gente. "El corazón nos pide juntarnos", expresaron.

Este es el posteo de la banda (X).

Aclararon que el espectáculo estará atravesado por el difícil momento que pasan. "No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador", afirmaron.

Despedida de Skay Beilinson

Finalmente, el histórico guitarrista de Los Redonditos de Ricota se despidió de quien fuera su compañero de giras y canciones por más de 30 años. "Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", comentó.



