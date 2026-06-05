La despedida al Indio Solari será este domingo 7 de junio: el Gobierno ofreció Tecnópolis y la familia se contactó con Racing

La cuenta oficial del músico confirmó que la despidida al Indio Solari será el próximo domingo 7 de junio. El horario y el lugar será confirmado de forma oficial el sábado.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó esta noche que el Gobierno Nacional ofrece el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio de Carlos el "Indio" Solari.

"Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no nos estamos pudiendo comunicar con el abogado de la familia", sostuvo Cifelli en declaraciones al canal TN.

Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.

Por su parte, la familia del Indio Solari se contactó con Racing para realizar un velatorio público el domingo, después de despedirlo entre hoy y mañana de forma privada, según informó Infobae.

En ese estadio tocaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1998, un antecedente que volvía simbólica la alternativa de Avellaneda.

El cantante falleció este viernes a los 77 años en su casa en Parque Leloir, tras sufrir un ACV hemorrágico que le produjo la muerte de forma inmediata.