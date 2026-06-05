El mensaje que grabó el Indio Solari para Lionel Messi antes de morir: "¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más?"

El Indio Solari dejó un mensaje muy especial para Lionel Messi pocas semanas antes de morir que recién se hace público, donde lo elogia y le hace un pedido muy especial.

Se trata de un audio que el cantante había grabado para el astro futbolístico, pero que no se había animado a enviarle por "verguenza", de acuerdo a lo que contó el periodista Hernán Castillo en su programa Y ya lo ve del canal de YouTube LOVE/ST .

"Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable", expresa el ex líder de Los Redondos al comienzo del mensaje.

Y continúa: "Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida".

Sin embargo, el mensaje tiene un asterisco más con un pedido muy especial vinculado al comienzo del Mundial 2026.

"Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso", resaltó el Indio.

Castillo explicó el origen de este audio e indicó: "El Indio no se animó a mandárselo. Y Martín, que es muy amigo del Indio, me lo había mandado a mí, a ver si yo se lo mandaba (a Messi) sin que el Indio supiera. Y después medio como que me dijo: ‘No, no, no, no hagamos eso, porque capaz que se enoja y no va a querer, y se va a enojar‘, porque él se lo hizo y después no se animó a mandárselo. Lo hizo hace un mes, un mes y medio".



