"Yuyito" González y Adriana Salgueiro, en guerra por un espacio en la TV: "La desplazó, furia total"

Una guerra inesperada se desató en la televisión y tiene como protagonistas a Amalia "Yuyito" González y Adriana Salgueiro, quienes quedaron en el centro de la polémica después de que la primera le robó a la modelo el horario que actualmente ocupa en un canal.

"Furia total", resumieron en El Run Run del Espectáculo de Crónica al referirse al tema. La exprimera dama desembarcará en la pantalla de Net TV tras su salida de Magazine, pero su nuevo programa ocupará parte de la franja de Salgueiro, que está muy molesta por la situación.

El escándalo había sido primicia del equipo de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, quienes sumaron un nuevo dato y fueron tajantes: "Yuyito González desplaza el horario de Adriana Salgueiro, que viene remando en un canal que viene empezando".

Aunque "Yuyito" todavía no tiene definido el equipo que la acompañará, ya trascendió que su programa se emitirá de 16 a 18. Aún sin haber debutado en pantalla, la llegada de la conductora ya generó una fuerte interna dentro del canal.

En marzo pasado, en diálogo con El Run Run, la exvedette confirmó: "Cerré con Net TV para hacer 'Yuyito a la tarde', de 15 a 17 horas, de lunes a viernes, en vivo. Un programa de política, economía y farándula, porque siempre es la actualidad".

Este anuncio generó malestar en Adriana Salgueiro, que pidió explicaciones a las autoridades ante la posibilidad de perder parte de su horario. Ahora, según confirmó Lío Pecoraro, "Yuyito" directamente la desplazó de esa franja.

"Desde que empecé en Magazine me hicieron siempre la oferta, pero este año la propuesta me cerró muchísimo, me encantó. Puede ser un momento de cerrar un capítulo de la mañana", había agregado en esa misma comunicación.

"Yuyito" desplazó a Adriana Salgueiro de su horario en Net TV (Archivo).

La rivalidad entre ambas no es reciente y se remonta a sus años de mayor exposición en el humor argentino. Tanto Amalia "Yuyito" González como Adriana Salgueiro fueron figuras centrales de aquella etapa y compartieron espacios en un contexto de fuerte competencia.

Según recordaron algunos periodistas, el origen del conflicto estaría vinculado a un proyecto impulsado por Jorge Porcel, quien quiso sumar a Salgueiro como vedette principal. Sin embargo, ese lugar finalmente quedó para González, una decisión que habría generado un distanciamiento que, con el tiempo, nunca terminó de cerrarse.

Además, "Yuyito" sumó otro frente de conflicto con Karina Mazzocco, a partir de la similitud entre los nombres de sus programas. "Su programa se llama 'A la Tarde' y el de Yuyito se va a llamar 'Yuyito a la tarde'. Está re caliente. Se mataron pensando", contó Pecoraro.