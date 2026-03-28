Georgina Barbarossa, en la mira: la sorpresiva razón detrás de su posible desplazamiento

Georgina Barbarossa quedó en el foco de la atención en los últimos días, en medio de versiones sobre un posible desplazamiento de Telefe. Aunque no hay confirmaciones oficiales, en "El Run Run del Espectáculo" de Crónica detallaron la razón de este trascendido, que generó sorpresa en la televisión.

Fernando Piaggio y Lío Pecoraro analizaron el polémico tuit de Jorge Rial, quien afirmó que las nuevas autoridades del canal se habrían ofrecido a dar "la cabeza" de cualquier figura que molestara al gobierno.

Según esa versión, si bien en un primer momento hubo una negativa, más tarde empezaron a circular nombres como el de Nancy Pazos -quien ya no forma parte de la programación-, Vero Lozano (aunque su desvinculación sería compleja) y el de Barbarossa.

"Todos los cañones apuntaron a Georgina", señaló Pecoraro, y luego profundizó en otros factores que habrían incidido en la situación. "Lo que ocurre es que cada vez que arranca Gran Hermano el programa da un giro muy grande... Le prometieron una cosa que no fue. Le prometieron actores invitados; lamentablemente, eso no mide. A la gente le gusta más el debate", agregó.

En "El Run Run del Espectáculo" contaron detalles de la posible desvinculación de Georgina Barbarossa.

"¿Esto es una opereta del gobierno para sacarla?", preguntó uno de los panelistas, y el presentador respondió que, "según contó Rial, sí". "El programa, más allá de que esté Gran Hermano y que siempre que está vira al 90% de ese contenido, a Georgina todo lo que le prometieron se lo sacaron", dijo.

El conductor también señaló que "A la Barbarossa" atravesó diferentes cambios, entre ellos la eliminación de la sección de cocina, la incorporación de juegos en un momento y un mayor enfoque en temas policiales, algo que, según indicó, ella "lo sufría en carne propia".