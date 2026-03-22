Dos conductoras de Telefe estarían en la mira del gobierno: los detalles

Este domingo 22 de marzo, en "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) abordaron el explosivo tweet de Jorge Rial, donde contaba que dos figuras de Telefe estarían en la mira del gobierno nacional. Lío Pecoraro y Fernando Piaggio revelaron los nombres de las supuestas apuntadas.

"Los nuevos dueños de Telefe se comunicaron con Karina Milei y le ofrecieron la cabeza de cualquier figura de la emisora que molestara al gobierno. Primero se negó, pero ante insistencia deslizó dos nombres. Mujeres ambas. Una ya fue efectivamente despedida. La otra es más difícil porque es conductora", escribió Jorge Rial en su cuenta de X (antes Twitter).

En el ciclo de espectáculos de Crónica TV, Lío Pecoraro leyó las placas rojas: "Jorge Rial anunció manganetas. Aseguró un escándalo gobierno/Telefe. Dos conductoras en la mira".

Junto al panel, los conductores analizaron el posteo de Jorge Rial y llegaron a la conclusión de que el periodista hizo referencia a Nancy Pazos, quien fue desvinculada hace unas semanas del equipo de "A la Barbarossa". "Ella incomoda desde el canal de la familia a cierta gente que está en el poder con las cosas que dice", remarcó Pecoraro.

Dos conductoras estaría en la mira del gobierno. (Foto: Crónica TV).

Por otro lado, en "El Run Run" afirmaron que Telefe tiene actualmente dos conductoras con programa propio: Vero Lozano y Georgina Barbarossa. Es decir, una de las dos podría ser la presentadora que estaría en la mira del gobierno, según sembró el rumor Jorge Rial. Incluso, mencionaron que ambas fueron críticas con este mandato en alguna oportunidad.