Furia Scaglione la acusó de algo grave y Catalina Gorostidi salió al cruce: "Resentida de la vida"

La guerra entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi sumó un nuevo capítulo explosivo fuera de la casa de "Gran Hermano". Lo que parecía una vieja pelea del reality volvió a estallar con fuerza en redes sociales después de una serie de acusaciones cruzadas, que rápidamente generaron repercusión entre los fanáticos del programa.

Todo comenzó cuando Furia lanzó fuertes declaraciones contra su excompañera y apuntó directamente contra su actitud durante la convivencia en "GH". La situación escaló en cuestión de minutos y terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en X (antes Twitter).

El durísimo descargo de Furia contra Catalina

Furia Scaglione sorprendió a todos con un explosivo mensaje donde recordó situaciones ocurridas dentro de la casa mientras atravesaba su diagnóstico de leucemia.

En uno de sus posteos escribió: "Si me dejaron sin comer con leucemia diagnosticada es porque yo lo permití (...) lo que hizo una médica de esconderme la comida, eso tiene que ser repudiado (...) No te dan laburo en otro lado porque sos una mierd* y porque todos los compañeros renuncian porque sos inaguantable".

Las palabras de la exparticipante generaron un inmediato impacto en redes sociales y reavivaron las tensiones que ambas arrastran desde su paso por el reality.

El "picante" posteo de Furia Scaglione. (Foto: captura de X).

Catalina respondió sin filtros

Lejos de quedarse callada, Catalina Gorostidi salió rápidamente a responder y negó de manera contundente las acusaciones de Furia.

A través de X (antes Twitter), la médica pediatra publicó: "¡El delirio es total! Conmigo no, Furia querida. ¡Resentida de la vida! (...) Nunca te dejamos sin comer, así que cambia el papel de víctima por algo mejor (...) Gracias a Dios hay clips donde te ofrezco mi comida porque vos preferías comprarte tres paquetes de puchos antes que un dulce de leche".

Además, Catalina aseguró que existen registros y videos que contradicen el relato de su excompañera dentro de la casa de "Gran Hermano".

La respuesta de Catalina Gorostidi. (Foto: captura de X).

Los videos que volvieron a viralizarse

Tras el cruce entre ambas, comenzaron a circular nuevamente distintas escenas del reality donde se puede ver a Catalina Gorostidi ofreciéndole comida a Furia Scaglione y marcando límites sobre algunos productos personales.

En uno de los clips más compartidos, Catalina le dice: "No, sacá comida de ahí. En serio te lo digo", mientras Furia responde: "No, ¿estás loca?".

La difusión de estos videos volvió a dividir a los fanáticos del reality, que rápidamente tomaron partido en redes sociales.

De "Las Furiosas" a una enemistad total

Durante las primeras semanas de Gran Hermano, Furia y Catalina construyeron una fuerte alianza dentro de la casa junto a Carla "Chula" y Agostina. El grupo, conocido como "Las Furiosas", se convirtió rápidamente en uno de los más fuertes y populares del programa.

Sin embargo, la relación comenzó a quebrarse tras la eliminación de Catalina en una de las galas más tensas de la temporada. Aunque luego regresó al reality gracias al voto del público, el vínculo con Furia nunca volvió a ser el mismo.

Con el ingreso de nuevos participantes, especialmente Mauro, comenzaron las diferencias internas y crecieron los conflictos entre ambas. Más adelante, la entrada de Alfa terminó de romper cualquier posibilidad de reconciliación definitiva.

El versus histórico que marcó Gran Hermano

Uno de los momentos más recordados de la edición ocurrió cuando Furia Scaglione y Catalina Gorostidi quedaron enfrentadas en un versus histórico que paralizó al público.

La definición generó un nivel de expectativa pocas veces visto en el programa y acumuló cerca de 10 millones de votos.

Finalmente, Catalina abandonó la casa tras obtener un 57,1% de los votos negativos, mientras que Furia recibió el 42,9%.

Durante esa gala, Santiago del Moro destacó el impacto que ambas tuvieron dentro de la competencia y la importancia de su enfrentamiento para el desarrollo del reality.

#resumidoinfo #granhermano #reality #furia #cata #galaeliminacion #argentina %u266C original sound - Resumido @resumido.info %uD83D%uDCFA Cata abandonó la casa de Gran Hermano en una noche histórica %uD83D%uDD25%uD83D%uDC41%uFE0F %uD83D%uDC49%uD83C%uDFFC En un fuerte mano a mano contra Furia, hubo un récord de votos que superó la final de la edición pasada, y votaron más de nueve millones de personas. KE? %uD83D%uDC40 Si bien la medica entró en el repechaje con un alto porcentaje, al volver no todo fue igual, y comenzó una guerra con quien fue su amiga desde el principio %uD83E%uDEE3 %uD83D%uDD19 Más allá de los distintos comentarios que afectaron a la relación, todo fue un antes y después tras las presencia de Alfa %uD83D%uDE33Juliana es full fanática del ex participante y, al parecer, Cata y él tendrían MUY mala relación %uD83D%uDC4E%uD83C%uDFFC %u27A1%uFE0F Finalmente, el resultado fue de 57,1% para que Catalina se vaya, mientras que Furia se quedó con un 42,9%, algo que revolucionó las redes %uD83E%uDD10 Y vos ¿Quién querías que se vaya? %uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC #resumido

Una rivalidad que sigue más viva que nunca

Aunque el programa terminó hace tiempo, el conflicto entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi parece lejos de apagarse.

La pelea ya trascendió la casa de "Gran Hermano" y encontró en las redes sociales un nuevo escenario para continuar una rivalidad que sigue generando repercusiones entre los seguidores del programa.

Con acusaciones cada vez más fuertes, videos virales y miles de comentarios cruzados entre fanáticos, ambas continúan siendo dos de las figuras más polémicas y recordadas de la historia reciente del reality argentino.