Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

Mirko y Pipe debutaron como streamers en Luzu TV: el divertido cruce con Marley y Flor Peña

Ya amigados, los pequeños ocuparon las sillas de sus padres y protagonizaron un cómico momento al aire de "El show del verano". ¡Mirá el video!

Este miércoles 13 de mayo, Luzu TV fue testigo de un momento único. Mirko y "Pipe" ocuparon los lugares de Alejandro "Marley" Wiebe y Flor Peña -dupla que recientemente cruzó con todo a Aptra y a Santiago del Moro- en "El show del verano". Allí protagonizaron un divertido cruce con los famosos, que se viralizó en redes sociales.

"Hola comunidad", fue el saludo de los pequeños, sentados muy cancheros y cómodos en las sillas de sus padres, mientras estos se acomodaron en los asientos laterales de la mesa principal.

Mirko y Pipe, los hijos de Marley y Flor Peña, en Luzu TV
Mirko y Pipe, los hijos de Marley y Flor Peña, en Luzu TV

"Pero qué lujo estos dos conductores que tenemos hoy", comentó Marley sobre su hijo y el de su amiga. Fiel al humor que comparten, Flor Peña acompañó: "Porque la gente pedía gente inteligente. Pedían: 'Saquen estos conductores y pongan a otros".

"Nosotros somos más inteligentes", afirmaron Mirko y Felipe, provocando risas. Pero el momento más divertido llegó cuando el hijo de Marley dijo una frase que el conductor no entendió por la enunciación de la misma: "Tenemos más IQ".

La reacción del presentador de "Por el mundo" (Telefe) fue de desconcierto. "¿Más qué? ¿Qué es eso?", preguntó al aire, hasta que entre risas supo que significaba "Intelligence Quotient (coeficiente intelectual, en inglés)".

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

4
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Marley