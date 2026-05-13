Mirko y Pipe debutaron como streamers en Luzu TV: el divertido cruce con Marley y Flor Peña

Este miércoles 13 de mayo, Luzu TV fue testigo de un momento único. Mirko y "Pipe" ocuparon los lugares de Alejandro "Marley" Wiebe y Flor Peña -dupla que recientemente cruzó con todo a Aptra y a Santiago del Moro- en "El show del verano". Allí protagonizaron un divertido cruce con los famosos, que se viralizó en redes sociales.

"Hola comunidad", fue el saludo de los pequeños, sentados muy cancheros y cómodos en las sillas de sus padres, mientras estos se acomodaron en los asientos laterales de la mesa principal.

Mirko y Pipe, los hijos de Marley y Flor Peña, en Luzu TV

"Pero qué lujo estos dos conductores que tenemos hoy", comentó Marley sobre su hijo y el de su amiga. Fiel al humor que comparten, Flor Peña acompañó: "Porque la gente pedía gente inteligente. Pedían: 'Saquen estos conductores y pongan a otros".

"Nosotros somos más inteligentes", afirmaron Mirko y Felipe, provocando risas. Pero el momento más divertido llegó cuando el hijo de Marley dijo una frase que el conductor no entendió por la enunciación de la misma: "Tenemos más IQ".

La reacción del presentador de "Por el mundo" (Telefe) fue de desconcierto. "¿Más qué? ¿Qué es eso?", preguntó al aire, hasta que entre risas supo que significaba "Intelligence Quotient (coeficiente intelectual, en inglés)".