Furia Scaglione en Shanghai: el verdadero motivo detras de su viaje al continente Asiático

Juliana "Furia" Scaglione sacudió las redes sociales tras su llegada a Shanghai. La doble de riesgo aterrizó en China con el objetivo de potenciar su imagen global. Esta travesía marcó un quiebre en la carrera de la mediática, quien decidió apostar por el mercado asiático para consolidarse como una figura de exportación ante la mirada atenta de sus seguidores.

Furia Scaglione desde Shanghai: el verdadero motivo detras de su viaje al continente Asiático

Según informó La Pavada de Diario Crónica, Furia está en plena tarea de promocionar marcas internacionales y su nuevo disco. En contacto con los gemelos de la cárcel, quienes dicen que van a rifar el Porsche el jueves o domingo, están en tratativas para nuevo reality que enfrentaría a "argentinos vs. españoles". Entre los convocados estarían Christian U y Furia.

La posibilidad de ver un duelo de titanes entre los dos estrategas más grandes de la historia de los programas de convivencia despertó una expectativa sin igual en el mundo del espectáculo. "Están muy entusiasmados con lo que se viene", aseguraron desde el entorno de la producción sobre esta alianza explosiva.

Juliana "Furia" Scaglione sacudió las redes sociales tras su llegada a Shanghai.

Según trascendió, el clima en el exterior es de puro trabajo y planificación. Desde su cuenta de Instagram, la mediática está publicando videos sobre su viaje. Además, está haciendo stream desde su propia cuenta de Youtube.

Actualmente, el foco está puesto en el regreso de la jugadora y en cómo este viaje cambió su posicionamiento en la industria del entretenimiento. Lo sucedido en Shanghai deja un precedente sobre la ambición de las nuevas figuras surgidas del streaming, quienes ya no se conforman con el éxito local. Una de las personalidades más magnéticas y discutidas de la pantalla nacional, ahora busca conquistar el mundo entero.



