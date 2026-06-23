Escándalo en "Gran Hermano": Andrea del Boca habría "arreglado" una telenovela vertical con Manuel Ibero tras la final del reality

Tras la eliminación de Titi Tcherkaski en un versus implacable con Sol Abraham, un nuevo escándalo estalló en "Gran Hermano Generación Dorada". En un tape, que circuló en redes sociales, Andrea del Boca le confirmó a Manuel Ibero que le conseguirá un protagónico en una telenovela vertical tras la final del reality de Telefe.

En el video, Andrea y Manuel están charlando en la cocina de "GH". En un momento dado, el joven le hace un pedido a la actriz, cuya contestación resulta por demás polémica."Conseguime un secundario", le suplicó Manu a Andrea, quien generó rechazo en el público con su respuesta: "No, yo te voy a proponer para una telenovela vertical". "Sí, voy", celebró el participante.

"Ya tengo la pareja y todo", sumó la artista. "Listo", agregó él, dando el visto bueno al proyecto que trae en mente su compañera. "Pensá que por entrar acá tuve que...", fue interrumpida Del Boca por el corte de transmisión del programa.

Hace unos días, Alejandro Castelo difundió esa misma información en el ciclo "Ya fue todo" (Jotax Digital), y fue más allá al afirmar que Manuel Ibero sería el ganador del reality: "Ya está decidido que el que gana es él, pase lo que pase. ¿Y sabías que Andrea del Boca arregló con Borrillo, productor ejecutivo de Telefe, que ella llega a la final y que, cuando termina Gran Hermano y Manuel sea el ganador (porque ya está decidido), comenzarán las grabaciones de la serie de Del Boca, que ya está en preproducción?".

Andrea del boca acaba de confirmar esta noticia, que Del Moro había desmentido hace días...

Le dijo a Manuel que tiene arreglada una serie vertical para el!!! #granhermano pic.twitter.com/5X9aQnvOxC — Oso nina %uD83C%uDF38%uD83D%uDCAB (@osonina1408) June 23, 2026

"¿Y sabías que Andrea lo quiere de protagonista a Manuel? No voy a dar nombre, pero alguien me escribe y me dice esto: 'Mi pareja estuvo trabajando para Kuarzo Entertainment hasta que lo despidieron, por eso la mayoría de los tapes están editados, censurados y se sigue la bajada de línea; por eso en los programas satélites vas a ver que intentan elevar la imagen de Andrea y Manuel. Quieren como protagonista junto a Manuel, además de Andrea del Boca, Anna Chiara del Boca como pareja de Manu. ¿Se acuerdan el episodio que Anna entra y le dice 'Manu te quiero' cuando hacen el congelado?", había revelado Castelo.

Santiago del Moro se había hecho eco de estas declaraciones y había desmentido la versión en sus redes sociales. "Esto es mentira además de un delirio. Y solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse", protestó el conductor de "Gran Hermano", visiblemente indignado.