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Mauro Icardi no puede regresar a Turquía por culpa de Wanda Nara: los detalles

El futbolista atraviesa un nuevo capítulo en su disputa con la mediática luego de que una resolución judicial frenara su vuelta a Estambul, donde debía reincorporarse al Galatasaray. Enterate más, en la nota.

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A pesar de que durante la estadía de Mauro Icardi en Argentina los conflictos con Wanda Nara parecían haber quedado atrás, la calma duró poco. Luego del supuesto "palito" que el futbolista le habría dedicado a su ex en redes sociales, trascendió que no puede regresar a Turquía por una medida judicial que solicitó la mediática.

La resolución fue dictada en el marco de una causa vinculada a una presunta deuda alimentaria con sus hijas. El pedido fue impulsado por la defensa de la conductora de "MasterChef Celebrity", encabezada por Ana Rosenfeld, que denunció un incumplimiento prolongado en el pago de la cuota correspondiente. Según trascendió, la situación se extendería desde hace más de un año.

Mauro Icardi había viajado al país para compartir tiempo con sus pequeñas. Sin embargo, la resolución judicial alteró por completo sus planes de regresar a Estambul para reincorporarse a los entrenamientos del Galatasaray. Por el momento, el delantero deberá permanecer en Argentina hasta que se resuelva el conflicto legal que mantiene con Wanda.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito, quien aseguró que el juzgado hizo lugar a la solicitud presentada por la representación de Nara. Desde el entorno de la empresaria sostienen que la medida apunta a garantizar los derechos de las menores y regularizar la situación económica vinculada a su manutención.

Mauro Icardi junto a sus hijas y la China Suárez en Argentina. (Foto: TikTok).
Mauro Icardi junto a sus hijas y la China Suárez en Argentina. (Foto: TikTok).

Ante este escenario, Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, pidió una audiencia de urgencia que se llevará a cabo este martes por la mañana ante la Cámara. Allí buscarán alcanzar una solución que permita destrabar el expediente y revisar la restricción vigente.

Mientras tanto, el Galatasaray sigue de cerca cada movimiento. Mauro es una pieza importante para el equipo turco y su ausencia podría afectar la planificación de la próxima temporada. La audiencia será clave para determinar si el jugador puede volver a viajar o si deberá continuar en Argentina hasta nuevo aviso.

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