Facundo Arana confirmó su reconciliación con María Susini y reveló detalles de la crisis que afrontaron: "Hay veces que uno tiene que apostar..."

Luego de varios meses marcados por rumores e incertidumbre sobre su situación sentimental, Facundo Arana confirmó públicamente que retomó su relación con María Susini.

El actor reveló que ambos decidieron darse una nueva oportunidad después de atravesar una fuerte crisis durante 2025 y aseguró que hoy están enfocados en reconstruir el vínculo paso a paso.

La noticia llegó durante una entrevista en Ola Stream, donde el artista se mostró sincero al hablar de este presente familiar y emocional.

Un reencuentro que llegó después de una profunda reflexión

Al referirse al momento que atraviesa junto a Susini, Arana expresó su felicidad por esta nueva etapa y por la posibilidad de volver a fortalecer los lazos familiares.

"Estoy transitando un momento muy feliz porque me encuentro, me reencuentro con mi familia después de toda la crianza de mis hijos y después de un matrimonio de muchos años", aseguró.

Sus palabras reflejan el proceso personal que atravesó durante los últimos meses, marcado por la distancia, la reflexión y la búsqueda de nuevos acuerdos para reconstruir la relación.

Cómo lograron reconstruir la pareja tras la crisis

Durante la charla, el actor recordó el complejo escenario que vivieron tras la separación y explicó que el acercamiento no fue inmediato, sino el resultado de un trabajo conjunto.

"Las cosas cambiaron el año pasado y ahora estamos viendo de reencauzar todo, pero no quiero que sea una cosa de un minuto para el otro. Entonces nos vimos, nos queremos todos, nos conocemos y dale para adelante", explicó.

Las declaraciones llegaron pocos días después de que en el programa "LAM" revelaran que la pareja había retomado el contacto y comenzado un proceso de acercamiento luego de varios meses de distancia.

Sin embargo, Arana dejó en claro que prefiere avanzar sin apresurarse y construir esta nueva etapa con paciencia.

"Para una persona como yo, que piensa que cualquier cosa y en cualquier momento todo puede cambiar, esta cosa de ir de a poco me cuesta mucho", reconoció.

La reflexión de Facundo Arana sobre el amor y las segundas oportunidades

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando el actor habló sobre el valor de volver a apostar por una relación después de atravesar una crisis profunda.

Lejos de enfocarse únicamente en su historia personal, compartió una mirada más amplia sobre los vínculos y la importancia de intentarlo nuevamente cuando todavía existe amor.

"Hay veces que uno tiene que apostar, y hay que apostar con todo el amor del mundo, sabiendo que uno lo está haciendo con todo el amor del mundo", afirmó.

La frase rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y se convirtió en la definición más contundente sobre el presente sentimental que vive junto a María Susini.

Una historia de amor que busca escribir un nuevo capítulo

Facundo Arana y María Susini construyeron una de las relaciones más sólidas y queridas del espectáculo argentino. Su historia comenzó en 2007 y, a lo largo de casi dos décadas, formaron una familia junto a sus hijos India, Yaco y Moro, quienes siempre ocuparon un lugar central en sus vidas.

Aunque a fines de 2025 decidieron tomar distancia y atravesaron uno de los momentos más delicados de la pareja, hoy ambos parecen haber encontrado una nueva oportunidad para reencontrarse.

Lejos de las presiones externas y de las expectativas ajenas, eligieron avanzar con cautela, priorizando el diálogo, el afecto y el bienestar familiar.

Con esta confirmación pública, el reconocido actor despejó todas las dudas sobre su presente sentimental y dejó en claro que, más allá de las dificultades que atravesaron, tanto él como María Susini están dispuestos a volver a apostar por su historia y escribir juntos un nuevo capítulo.