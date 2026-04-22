María Susini rompió el silencio sobre su separación de Facundo Arana y la chance de reconciliación: "Que nos vean dándonos un beso..."

La separación de Facundo Arana y María Susini, confirmada este verano, dejó al mundo del espectáculo con una gran tristeza. Pero los constantes reencuentros entre ellos generaron una ilusión en todos, pensando en una posible reconciliación. Tras rumores y posibilidades, María habló públicamente de su separación y fue sincera al referirse a su vínculo actual con el actor.

En una entrevista que le dio a Pampita para Infobae, Susini eligió la transparencia y el cuidado mutuo. "No estoy divorciada de Facundo", fue lo primero que dijo. Una frase que descolocó a más de uno.

"Es importante decirlo porque estás atravesando un momento íntimo que encima al estar en los medios sale en todos lados. Pero te puedo decir eso: es un proceso", explicó Susini. Y enseguida puso los puntos sobre las íes: "Todo está encarado desde el amor porque hay mucha historia juntos, son casi 20 años. No puedo decir nada malo. En este momento sí estamos viviendo en lugares separados, pero nos queremos, nos respetamos mucho y nos importan nuestros hijos y nuestra familia". Una declaración madura, sin vueltas.

A pesar de estar separados, María Susini y Facundo Arana comparten mucho tiempo juntos.

Acerca de las fotos que se filtraron de ella y Arana tomando algo, María blanqueó una verdad que muchos no esperaban. "Es buenísimo que nos vean juntos, es lo normal, sea tomando algo o lo que fuera. Podría ser que nos vean abrazándonos o dándonos un beso, porque son muchos años y tenemos mucha historia compartida". Eso sí, aclaró: "Más allá de eso, que nos vean no significa que sepan todo lo que pasa alrededor". Un límite claro entre lo público y lo privado.

Pampita le preguntó sobre la posibilidad de arrancar un noviazgo "de cero" con el actor. Tras meditarlo un momento, María respondió con honestidad: "No sé si podría de cero, pero porque creo que cualquier crisis que se atraviese es para tener un resultado diferente". Y profundizó: "Creo que no tendría sentido volver sin repactar cosas que molestaban. Sino pasa que volvés y en una semana se va de nuevo todo a la miércoles porque te acordás de todo lo que te hacía mal. Eso pasa mucho". Una reflexión que muchos entendieron al pie de la letra.

María Susini eligió el camino del medio: ni guerra declarada ni reconciliación apresurada. "Estamos en pleno proceso, con dulzura, amor y cuidando a la familia", concluyó. María sigue su proceso. Sin sellar el divorcio, pero con la vida separada. Con besos que podrían verse y heridas que todavía se curan. El amor de casi 20 años no se borra de un día para el otro. Y ella lo sabe.