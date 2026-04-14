¿Se vuelven a dar una chance?: la foto de Facundo Arana y María Susini que desató la ilusión de todos

Las redes sociales explotaron este martes con una imagen que nadie esperaba: Facundo Arana y María Susini, quienes confirmaron su separación este verano, otra vez juntos y con una complicidad que no pasó desapercibida. Después de semanas de rumores y versiones cruzadas con Gabriela Sari, la expareja volvió a ser noticia por una foto que ilusionó a todos sus seguidores. ¿Habrá una segunda parte de esta historia de amor?

La postal la compartió Pochi de Gossipeame, la panelista de "Puro Show", y en cuestión de minutos se volvió viral. Se ve al actor y a la modelo en una cafetería de Nordelta, listos para subirse a una camioneta, con un clima distendido y una energía que muchos interpretaron como mucho más que una simple coincidencia. "Meta charla muy sonrientes", escribió la periodista en su cuenta de chimentos, y enseguida las especulaciones volaron por todos lados.

La foto de Facundo Arana junto a María Susini que generó rumores de reconciliación.

Según contaron algunos testigos, el encuentro no fue un cruce rápido de diez minutos. La charla fue larga, con idas y vueltas, y lo que más llamó la atención fue la complicidad que mostraron. No se trató de un saludo protocolar ni de un café apurado. Hubo risas, gestos cómplices y una energía que muchos interpretaron como una señal de que las cosas podrían estar cambiando entre ellos. "¿Hay reconciliación confirmada?", preguntó Pochi en su publicación, dejando la pregunta en el aire.

No es la primera vez que los ex se muestran juntos desde que anunciaron la separación. Pero esta vez el clima fue distinto. En otras oportunidades, las fotos los mostraban distantes, casi como dos desconocidos que cumplían con una obligación. Esta vez, en cambio, las sonrisas eran genuinas, las miradas se cruzaban y el cuerpo no mentía. Los rumores de reconciliación, que venían sonando bajito hace unas semanas, ahora tomaron mucha más fuerza.

Por ahora, ni Facundo ni María salieron a confirmar ni desmentir nada. Silencio total. Pero como bien se sabe en el mundo del espectáculo, el silencio a veces habla más que mil palabras. Los dos vienen de un tiempo complicado, con idas y vueltas que los mantuvieron en boca de todos. Pero esta imagen, esa sonrisa cómplice y ese café en Nordelta, alcanzaron para que las redes se llenaran de mensajes de apoyo y esperanza.

"Ojalá se den otra chance", "Se los ve muy bien juntos", "El amor siempre vuelve", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en los perfiles de los famosos. Mientras tanto, los fans siguen atentos a cualquier gesto, cualquier like o cualquier historia que pueda confirmar lo que todos sospechan: que entre Facundo Arana y María Susini, el fuego no se apagó del todo. Y que quizás, solo quizás, estemos ante el capítulo dos de una de las novelas favoritas del mundo del espectáculo.