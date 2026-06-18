Nico Cabré rompió el silencio sobre tener hijos con Rocío Pardo: "Hoy priorizo..."

La relación entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesa un presente de estabilidad y plenitud. Por eso, cada vez que la pareja aparece públicamente, surgen preguntas sobre cuáles serán los próximos pasos en su historia de amor. Entre ellas, una de las más recurrentes está vinculada a la posibilidad de tener un hijo en común.

Frente a las especulaciones, el actor decidió hablar sin rodeos y compartir su mirada sobre el tema. Durante una reciente rueda de prensa, explicó por qué hoy no contempla la idea de volver a ser padre y sorprendió con una reflexión que rápidamente generó repercusión.

Un proyecto que hoy no forma parte de sus planes

Lejos de las versiones que apuntaban a una posible ampliación de la familia, Cabré aseguró que tanto él como Rocío comparten una misma postura respecto a la paternidad.

Según explicó, ninguno de los dos siente actualmente la necesidad de dar ese paso y ambos están enfocados en otros objetivos personales.

"No es una necesidad que tengamos, la verdad que ninguno de los dos está con ganas de tener hijos. Hoy soñamos con otras cosas, hacemos otras cosas. No está en nuestros planes. A lo mejor el día de mañana uno nunca sabe", expresó el actor.

La declaración sorprendió porque llegó en uno de los momentos más sólidos de la pareja, aunque también reflejó una decisión tomada con convicción y sin presiones externas.

Una mirada diferente sobre el futuro

Las palabras de Cabré dejaron en evidencia que la consolidación de una relación no necesariamente implica avanzar hacia la maternidad o la paternidad.

Cada vez son más las parejas que eligen construir su historia de acuerdo con sus propios deseos y tiempos, sin responder a expectativas ajenas. En ese contexto, el actor remarcó que hoy su atención está puesta en otros aspectos de su vida.

Aunque no descartó por completo que la situación pueda cambiar en el futuro, dejó claro que actualmente esa posibilidad no ocupa un lugar relevante dentro de sus proyectos.

"Hoy priorizo otras cosas"

Durante la misma charla, Nicolás Cabré profundizó sobre el presente personal que atraviesa y explicó cuáles son las actividades y vínculos que ocupan el centro de su vida.

Lejos de enfocarse únicamente en el trabajo, aseguró que busca encontrar tiempo para sí mismo, para su bienestar físico y para compartir con las personas que considera más importantes.

"Hoy priorizo otras cosas, tener tiempo para dedicarle a mí, a correr, a estar tiempo con mi familia", sostuvo.

La frase resume el momento que atraviesa el actor, quien parece haber encontrado un equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y los espacios personales que considera fundamentales.

Una relación que crece sin apuros

Mientras tanto, la historia de amor con Rocío Pardo continúa fortaleciéndose. La pareja eligió transitar su vínculo sin dejarse influenciar por las expectativas externas y apostando a disfrutar cada etapa a su propio ritmo.

Con proyectos compartidos y una relación cada vez más afianzada, ambos se muestran enfocados en el presente y en construir una vida juntos basada en sus propias decisiones.

El amor más allá de los mandatos

Las declaraciones de Cabré también abrieron la puerta a una conversación más amplia sobre las distintas formas de construir una familia y de proyectar el futuro.

Para el actor, el amor y el compromiso no dependen necesariamente de sumar nuevos integrantes al hogar, sino de compartir objetivos, respetar los tiempos del otro y disfrutar del camino recorrido.

Una decisión tomada desde el presente

Por ahora, la llegada de un hijo no figura en los planes de Nicolás Cabré y Rocío Pardo. La pareja atraviesa una etapa que disfruta plenamente y prefiere enfocarse en otros sueños, proyectos y experiencias. Como dejó en claro el actor, el futuro siempre puede sorprender, pero hoy sus energías están dirigidas hacia aquello que considera verdaderamente importante: su bienestar, sus afectos y el tiempo de calidad junto a las personas que ama.