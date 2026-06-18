Wanda Nara compartió su orgullo por el egreso de su hijo Benedicto: "Feliz de verte..."

Wanda Nara atravesó una jornada especial que poco tuvo que ver con los escándalos mediáticos o las polémicas que suelen rodear su nombre. La conductora se tomó un respiro de las controversias para dedicarle tiempo a lo que más valora: su familia. A través de sus redes sociales, compartió con sus millones de seguidores el egreso de Benedicto, el hijo menor que tuvo junto a Maxi López.

El acto escolar se convirtió en una celebración íntima donde no faltaron los abrazos, las fotos y los mensajes de orgullo. Wanda publicó varias postales que reflejaron la alegría del momento y destacó el vínculo único que une a sus hijos. La publicación acumuló miles de interacciones en cuestión de minutos y demostró que, más allá de los titulares, la vida familiar de la empresaria sigue siendo un pilar fundamental.

La emoción de Wanda se hizo evidente desde la primera imagen que subió a su cuenta de Instagram. En una de las fotos, se la ve junto a Benedicto, sonriente y con un ramo de flores, mientras el fondo del aula muestra a otros compañeros y padres celebrando. "Egresado 2026. Amor de mi vida, feliz de verte con este grupo tan hermoso de amigos egresarte. Te amo", escribió la conductora, dejando claro que el momento la atravesó por completo.

Pero no se quedó ahí. También compartió una imagen donde aparecen sus tres hijos juntos, y agregó una frase que habla del lazo fraterno que los une: "Los hermanos más únicos y lo que más orgullo me da". Esa publicación, en particular, generó una ola de comentarios de seguidores que destacaron la unión de la familia más allá de las diferencias o distancias.

La jornada tuvo un toque de humor y picardía cuando Wanda reveló una anécdota que ocurrió durante la ceremonia. "Las ratoncitas se escaparon de clase para ver a mami y no perderse la graduación de su hermano", contó entre risas, refiriéndose a sus hijas menores, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi. La imagen de las nenas haciendo "pira" para acompañar a su hermano mayor le puso un marco de ternura a una tarde que quedará grabada en el álbum familiar. Lejos de los flashes y las polémicas, Wanda mostró su faceta más maternal y agradecida por poder estar presente en uno de esos momentos que no vuelven.

Pero la tranquilidad familiar duró poco. Como suele ocurrir con Wanda Nara, cualquier publicación suya puede tener múltiples lecturas. Anoche, la empresaria volvió a ser noticia, pero esta vez por una serie de fotos mucho más provocativas.

En una sesión íntima desde su habitación, Wanda posó frente al espejo y compartió imágenes en topless, donde solo cubrió su busto con los brazos mientras sostenía el teléfono. "Selfieshhhhh", escribió con su estilo característico, y la publicación no tardó en viralizarse entre sus más de 17 millones de seguidores. Como era de esperar, los comentarios no se hicieron esperar, y muchos usuarios interpretaron esas fotos como una posible indirecta.

El contexto de esta interpretación no es menor. Días atrás, Mauro Icardi, su ex pareja y padre de sus hijas, compartió una foto de la China Suárez durante sus vacaciones en las Islas Maldivas. En aquella oportunidad, el futbolista editó la imagen para adecuarla a las normas de las redes sociales, pero el gesto no pasó desapercibido y desató una nueva polémica entre los protagonistas del escándalo mediático que los tuvo como centro de atención durante meses.

La publicación de Wanda en topless, para muchos, llegó como una respuesta a esa movida de Icardi, una manera de mostrar que ella también tiene su propia forma de generar impacto y de mantener el control de su imagen.