Mauro Icardi faltó a la graduación de su hija con Wanda Nara y revelaron el escandaloso motivo: "Un conflicto..."

Después del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas y de varios gestos que parecían marcar una tregua con Wanda Nara, una foto de la graduación de una de las nenas volvió a poner a la expareja en el centro de la escena. La presencia de Martín Migueles y la llamativa ausencia del delantero del Galatasaray en el evento familiar despertaron todo tipo de especulaciones, hasta que trascendió el verdadero motivo por el que el futbolista no asistió.

A través de sus redes sociales, la figura de Telefe compartió imágenes de la celebración familiar, que estuvo marcada por la emoción y el orgullo de todos los presentes. La menor incluso brindó unas palabras en inglés frente a sus compañeros, en un momento que fue destacado por quienes asistieron al evento.

Pero la postal dejó dos detalles que rápidamente llamaron la atención. Por un lado, la presencia de Martín Migueles, el empresario con quien Wanda fue vinculada sentimentalmente y de quien había asegurado recientemente estar separada. Por otro, la ausencia de Mauro Icardi, que actualmente se encuentra en Argentina con Eugenia "La China" Suárez.

El tema fue debatido en "La Mañana con Moria", donde Nazarena Di Serio puso el foco en ambas situaciones. "Sí, la primera polémica es Migueles. Que están separados, que no están separados", señaló la panelista mientras analizaban la imagen junto al resto del equipo.

Wanda Nara junto a Martín Migueles en la graduación de su hija. (Foto: Instagram).

Sin embargo, el interrogante principal giró alrededor de Mauro. "Ahí tenés la polémica, y la otra es: ¿Dónde está Icardi? Es un evento muy importante, el egreso de la nena del colegio", expresó la periodista. La conductora respondió sin vueltas: "No estaba".

Fue entonces cuando Gustavo Méndez reveló información que podría explicar el "faltazo". Según sostuvo, detrás de la ausencia existiría un conflicto entre Wanda Nara y el futbolista relacionado con cuestiones vinculadas al colegio. "Icardi está en el país. Tengo información que no puedo mencionar. Fue un conflicto que tuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi por este tema del colegio", aseguró. Aunque no dio más detalles, sus palabras alimentaron una nueva controversia entre los mediáticos.