Wanda Nara volvió a mostrarse con Martín Migueles y crecen los rumores de reconciliación: la foto

A pesar de que mucho se sabe de su vida privada, por momentos el presente sentimental de Wanda Nara es una gran incógnita para sus fanáticos. Luego de que circularan rumores de reconciliación con Martín Migueles a partir de una foto que se filtró, en las últimas horas la mediática volvió a mostrarse junto al empresario, una situación que muchos interpretaron como una confirmación del vínculo que los une. Aunque ninguno de los dos hizo declaraciones sobre el tema, las imágenes despertaron una fuerte repercusión en las redes sociales.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, la blonda siempre encuentra la manera de sorprender. Lo llamativo en esta ocasión fue que llegó al encuentro con Mauro Icardi y sus hijas acompañada por Migueles. Si bien Wanda contó públicamente que estaba separada, cada vez son más frecuentes las apariciones públicas junto al empresario. Durante ese encuentro también llamó la atención el saludo cordial entre Martín y el futbolista, quienes intercambiaron un apretón de manos en medio de una situación que generó todo tipo de comentarios.

A su vez, durante el fin de semana la propia Nara compartió en sus redes sociales una imagen junto al empresario y otras personas de su círculo íntimo. La postal correspondía a una salida a ver el musical "Annie", el cual está protagonizado por Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo y Miguel Ángel Rodríguez. Sin dar explicaciones, la figura de Telefe acompañó la publicación con una sola palabra: "Familia", un detalle que no pasó inadvertido para sus seguidores.

Mientras tanto, alrededor de esta historia también aparece el nombre de Maxi López. Según trascendió, el exfutbolista preferiría que sus tres hijos mantengan distancia del actual compañero sentimental de la mediática. Todo esto ocurre mientras Migueles continúa siendo mencionado en investigaciones judiciales que siguen su curso. Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó una reconciliación, pero cada nueva aparición pública parece reforzar la idea de que la relación atraviesa un momento muy distinto al que ambos intentaron mostrar tiempo atrás.