Brian Sarmiento acusó a Luana de "Gran Hermano" de tocarle los genitales y desató una fuerte polémica: "Me sentí incómodo..."

Brian Sarmiento estuvo en el centro de la escena mediática en las últimas horas por una situación subida de tono con la esposa del Turco García. Ahora, el exfutbolista volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica dentro de "Gran Hermano: Generación Dorada" tras un episodio protagonizado por Luana Fernández que generó indignación en las redes sociales y reavivó las críticas contra la producción del reality.

Todo comenzó luego de una comida compartida entre varios participantes. Mientras conversaban en la mesa, Franco Zunino comentó que se sentía sin energía. La observación derivó en un intercambio que parecía inofensivo hasta que Emanuel Di Gioia señaló a Brian y aseguró que era él quien se mostraba apagado. A partir de ese comentario, la influencer lanzó una frase que rápidamente encendió las alarmas entre los televidentes.

"Si, ¿no? Entonces le voy a tocar el pi*** más seguido", lanzó Luana entre risas. Apenas terminó la frase, la transmisión fue interrumpida de manera repentina. La señal pasó a mostrar la clásica placa de nominados acompañada por música, una decisión que despertó todo tipo de especulaciones entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a cuestionar qué era lo que se intentaba ocultar.

La controversia aumentó minutos después, cuando el vivo regresó y la participante intentó profundizar sobre lo sucedido. "¿Lo viste a Brian? Está haciendo quilombo porque ayer jodimos, viste que a veces el jode...", alcanzó a decir antes de que la producción volviera a cortar la emisión. Ese segundo corte terminó alimentando aún más la sospecha de los usuarios, que rápidamente instalaron el tema en las redes sociales.

Emanuel: "El que esta sin energía es Brian"



Luana: "Si, no? entonces le voy a tocar el pito mas seguido"



%uD83D%uDEA8 No paran de cortar la transmisión cuando hablan de lo que en teoria denunció Brian, espero que mañana no se hagan los pelotudos con este tema. pic.twitter.com/QBadFHkwqj — tronk (@TronkOficial) June 6, 2026

Con el correr de las horas trascendió que el conflicto estaba relacionado con una situación ocurrida durante la noche del sábado. Según se supo, Luana habría tocado las partes íntimas de Brian sin su consentimiento, algo que generó incomodidad en el exjugador. Lejos de dejar pasar el episodio, el exfutbolista decidió conversar sobre lo ocurrido con varios compañeros y posteriormente acudió al confesionario para manifestar cómo se había sentido.

Mientras algunos participantes consideraron que la reacción había sido exagerada, otros le recomendaron expresar claramente su malestar para evitar que una situación similar volviera a repetirse. Finalmente, Brian decidió hablar directamente con Luana. "Me sentí incómodo", confesó. Además, durante la conversación le dejó en claro cuál había sido su límite. "No me gustaría que lo vuelvas a hacer", le remarcó frente a las cámaras.

La charla de Brian y Luana en "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

La participante aceptó el planteo y reconoció su error. "Creí que teníamos una confianza que evidentemente no y tengo que respetar. No quise hacerte sentir incómodo. Tengo que respetar, te pido disculpas", respondió. Sarmiento recibió las disculpas y consideró que el conflicto estaba resuelto, motivo por el cual volvió a ingresar al confesionario para comunicar su decisión respecto terminar con el conflicto.

Aunque en las redes sociales cientos de usuarios exigieron una sanción inmediata para Luana, la producción finalmente decidió no avanzar con ninguna medida disciplinaria. Durante la gala, Santiago del Moro explicó los motivos de esa determinación y destacó la forma en la que ambos participantes resolvieron el conflicto.

"Si él se sintió así, es válido. Es por eso que el Big está atento a ver qué pasa con ellos y cómo resuelven el tema como personas adultas que son", sostuvo. Así, el episodio quedó saldado puertas adentro de la casa, aunque la polémica continúa generando debate entre los seguidores del reality.