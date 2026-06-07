Caramelito Carrizo reveló el conmovedor gesto que tuvo el Indio Solari con su hermano durante su enfermedad: "Obsequiarle todo..."

Sin dudas, la muerte del Indio Solari generó un fuerte impacto en el ambiente artístico y en gran parte de la sociedad argentina. Mientras miles de fanáticos se movilizan para despedirlo en Avellaneda y figuras como Lali Espósito homenajean su obra sobre el escenario, Cecilia "Caramelito" Carrizo lo recordó al aire de Crónica y sorprendió al revelar el conmovedor gesto que tuvo con su hermano Martín Carrizo durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Este sábado, invitada a "Intensos", el programa que conduce Tomás Dente, la conductora repasó la estrecha relación que unió al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con el reconocido baterista. Según explicó, todo comenzó en el ámbito laboral, mucho antes de que Martín se transformara en uno de los hombres de mayor confianza dentro del proyecto artístico del Indio.





"Ese vínculo tan estrecho comenzó cuando Martín se vinculó con él profesionalmente hace muchos años. Trabajaron 11 años juntos", recordó. En ese sentido, explicó que su hermano empezó como ingeniero de sonido y productor, participando de largas jornadas de trabajo en las que ambos desarrollaban canciones, grababan maquetas y daban forma a nuevos discos.

Con el paso del tiempo, la confianza creció hasta tal punto que Solari le propuso convertirse también en baterista de la banda. Más adelante, incluso asumió tareas de dirección artística y fue una pieza clave en la preparación de los shows. "Fue tan grande el vínculo y tan estrecho, y fue de tantas horas diarias que han compartido a nivel laboral, pero a nivel personal todo esto empieza a ser una relación única, incomparable para ambos", expresó.

Caramelito Carrizo y su hermano, Martín.

Esa amistad se fortaleció aún más cuando los dos comenzaron a atravesar problemas de salud. Mientras el Indio enfrentaba su diagnóstico de Parkinson, Martín recibía la noticia de que padecía ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica). Pese a las dificultades, siguieron acompañándose y mantuvieron intacta una relación construida durante años.

Fue justamente en ese contexto cuando ocurrió el gesto que más emocionó a Caramelito. Al enterarse de las complicaciones económicas que implicaba el tratamiento que su hermano debía realizar en Estados Unidos, el músico decidió involucrarse de lleno. Por iniciativa de los integrantes de la banda, se organizó un recital solidario en el estadio Malvinas Argentinas cuya recaudación fue destinada íntegramente a colaborar con Martín.

El último adiós al Indio Solari en Avellaneda.

"Con la ayuda inmensa que recibimos de su parte, al obsequiarle todo lo recaudado en un show en el Estadio Malvinas, cubrió varios meses del tratamiento muy costoso que Martín hizo en Miami", recordó la conductora.

Además, destacó que el valor de aquella ayuda fue mucho más allá del dinero, ya que representó una enorme muestra de cariño y acompañamiento en un momento muy delicado. "Hablé con el Indio apenas viajamos a los Estados Unidos y le dije que lo que había hecho por Martín era mucho más valioso que si hubiera sacado la plata de su cuenta, porque lo que hizo fue propiciarlo todo para que el amor y la energía de sus compañeros y de la gente le llegara multiplicada", señaló.

Martín Carrizo.

Visiblemente conmovida, también aprovechó para resaltar la dimensión humana del artista detrás del mito. "Empieza a tomar sentido y real trascendencia la calidad de persona que era, el amor inconmensurable que le demostró especialmente a mi hermano", afirmó. Incluso reveló que mantuvo contacto con él y con su esposa durante los últimos años.

Por último, Caramelito aseguró que el legado del Indio trasciende ampliamente su obra musical. "Ganamos para siempre un hombre que de verdad vivió consecuentemente con lo que sentía, con lo que pensaba. Honestamente brutal, transparente, buena persona, pero buena, noble, de la mejor madera", concluyó, dejando al descubierto una faceta poco conocida de una de las figuras más influyentes de la música argentina.