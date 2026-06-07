¡VIDEO! Interminable: así festeja la gente llegar al final de la fila para despedir al Indio Solari

Este domingo miles de personas se acercan al Polideportivo Gatica de Avellaneda para despedir al Indio Solari y una de las postales más llamativas de la jornada es el "festejo" de quienes llegan al final de la extensa fila que supo ocupar más de 70 cuadras.

Es que desde el polideportivo, ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 5000 en Villa Domínico, la cola se extiende por más de 50 cuadras. El comienzo del velatorio estaba previsto para las 11 pero la enorme cantidad de personas que se acercó desde las primeras horas obligó a adelantar el ingreso.

El impacto de la convocatoria, además, se reflejó con que al mediodía la fila llegó a la zona del Puente Pueyrredón, que une Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires.

En este marco, en redes sociales se empezaron a viralizar las imágenes de quienes celebran llegar al final de la cola desde donde inician el recorrido para darle el último adiós al histórico líder Los Redondos.

Todos los que concurran a Domínico podrán asistir al velatorio ya que la familia del músico informó que permanecerá abierto el tiempo necesario para permitir que todos los presentes pudieran despedirse.