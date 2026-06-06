Cómo llegar a Parque Domínico para despedir al Indio Solari: colectivos, trenes y más

Miles de fanáticos se preparan para participar de la despedida a Carlos "Indio" Solari en Parque Domínico, uno de los espacios más emblemáticos de Avellaneda. Para quienes planean acercarse al homenaje, conocer cómo llegar en colectivo, tren o auto resulta clave.

El lugar fue confirmado en las últimas horas, tras varios días de versiones cruzadas e incertidumbre sobre dónde se realizaría el último adiós. Será este domingo 7 desde las 11 y se espera una importante concurrencia de fanáticos de distintos puntos del país, y también ya se prepara un operativo de seguridad.

La elección de Parque Domínico responde, en gran medida, a su fácil acceso y a su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires. Ubicado sobre la Avenida Bartolomé Mitre al 5000, es uno de los espacios públicos más conocidos de la zona.

Además, su ubicación facilita la llegada desde distintos puntos del AMBA, ya sea en colectivo, tren o vehículo particular, especialmente desde Capital Federal, Lanús y Quilmes.

Cómo llegar a Parque Domínico en colectivo

Parque Domínico está ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4700, en Villa Domínico. Para llegar al predio, ese es el dato clave que conviene ingresar en Google Maps, Waze o cualquier aplicación de movilidad.

Una de las principales ventajas del lugar es la gran cantidad de líneas de colectivo que circulan por la zona, lo que facilita el acceso desde la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del sur del conurbano.

Desde CABA:

Línea 10 (ramales por Wilde y Avellaneda).

(ramales por Wilde y Avellaneda). Línea 17 , con recorrido por Recoleta, el Bajo y Constitución.

, con recorrido por Recoleta, el Bajo y Constitución. Línea 22 (ramal Quilmes), que une Retiro, Microcentro y Constitución con el sur del conurbano.

(ramal Quilmes), que une Retiro, Microcentro y Constitución con el sur del conurbano. Línea 98 , una de las más utilizadas desde Constitución hacia Quilmes y Berazategui.

, una de las más utilizadas desde Constitución hacia Quilmes y Berazategui. Línea 129 , con servicios que parten desde Retiro y Constitución.

, con servicios que parten desde Retiro y Constitución. Línea 148, que conecta Constitución con distintos puntos del sur bonaerense.

Cómo llegar desde Quilmes, Lanús y otros puntos de Zona Sur

Para quienes salgan desde el sur del Gran Buenos Aires, también hay varias alternativas de colectivo que pasan por las inmediaciones de Parque Domínico:

Líneas 22 , 98 , 129 , 148 y 159 , con recorridos que atraviesan los principales corredores de la región.

, , , y , con recorridos que atraviesan los principales corredores de la región. Línea 85 , que conecta Quilmes con distintos sectores de Capital Federal.

, que conecta Quilmes con distintos sectores de Capital Federal. Líneas 247, 271 y 293, con ramales que unen Avellaneda con localidades de Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Antes de viajar, se recomienda verificar el recorrido exacto de cada ramal, ya que algunos servicios pueden presentar variantes según el destino.

Así es el Parque Domínico, en Avellaneda.

Cómo llegar a Parque Domínico en tren

El Tren Roca se perfila como una de las opciones más prácticas para llegar al homenaje, especialmente para quienes viajen desde Constitución o desde los ramales que conectan con La Plata y Bosques. .

La estación más cercana es Villa Domínico. Desde ahí, el predio se encuentra a unas seis cuadras y se puede llegar caminando en pocos minutos por calles como Emilio Zola o San Vicente.

Para muchos, esta alternativa resulta más rápida y previsible que trasladarse en auto o depender exclusivamente de los colectivos.

Cómo llegar a Parque Domínico en auto

Quienes decidan viajar en auto deberán tener en cuenta que se espera una importante circulación de vehículos en los accesos a Avellaneda y sus alrededores. Por eso, la recomendación es salir con tiempo y contemplar posibles desvíos o demoras.

Antes de iniciar el viaje, conviene cargar la dirección del predio -Avenida Bartolomé Mitre 4700- en aplicaciones como Google Maps o Waze. Estas herramientas permiten consultar el estado del tránsito en tiempo real y elegir rutas alternativas si hay congestión.

Antes de salir, conviene consultar las últimas actualizaciones oficiales para verificar horarios, accesos habilitados y posibles cambios en la organización del homenaje al Indio Solari.

La alta expectativa que genera el evento hace recomendable seguir la información minuto a minuto. De esa manera, los fanáticos van a poder planificar mejor el viaje y evitar inconvenientes de último momento.