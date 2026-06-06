Convocan a un banderazo para este sábado en el Obelisco para despedir al Indio Solari

Los homenajes al Indio Solari no se detienen. Tras las multitudinarias misas ricoteras que se realizaron en distintos puntos del país luego de conocerse la muerte del músico, fanáticos convocaron a un banderazo en el Obelisco para este sábado con el objetivo de seguir recordando al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La convocatoria comenzó a difundirse a través de las redes sociales y se suma a las distintas manifestaciones espontáneas que vienen protagonizando los seguidores del artista desde que se confirmó su fallecimiento a los 77 años.

Según trascendió, el encuentro está previsto para la tarde del sábado en el tradicional monumento porteño y buscará reunir a admiradores de distintas generaciones para compartir canciones, recuerdos y mensajes de despedida.

La iniciativa llega apenas un día después de las concentraciones masivas que tuvieron lugar en Plaza de Mayo y en diferentes ciudades del país, donde miles de personas participaron de las denominadas misas ricoteras para rendir homenaje al cantante.

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción tanto en el mundo de la música como entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a organizar encuentros para recordar una trayectoria que marcó a varias generaciones.

Mientras tanto, la expectativa sigue puesta en la despedida pública que se realizará este domingo 7 de junio. Desde las cuentas oficiales vinculadas al artista informaron que la fecha fue definida para facilitar la llegada de fanáticos provenientes de distintos puntos del país.

En paralelo, continúan multiplicándose las muestras de afecto en diferentes ciudades argentinas. Desde reuniones espontáneas en plazas hasta caravanas, banderazos y encuentros musicales, miles de seguidores mantienen vivo el legado de una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

Todo indica que el homenaje en el Obelisco será una nueva demostración del vínculo único que el Indio Solari construyó con su público a lo largo de décadas y que sigue vigente incluso después de su partida.