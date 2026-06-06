Murió el Indio Solari: La Plata decretó tres días de duelo

El rock nacional está de luto luego de que se confirmara este viernes la muerte de Carlos "El Indio" Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a los 77 años.

Fue en este marco que la ciudad de La Plata decretó tres días de duelo por el artista, quien pasara su infancia en la capital bonaerense.

Carlos Solari tenía 77 años.

La resolución dictada se basa en que "vivió desde su infancia en la ciudad y cursó sus estudios en la Escuela Primaria N° 33, el Colegio industrial Albert Thomas, el Colegio Normal N° 3 y Escuela Superior de Bellas Artes".

"Su partida ha generado enorme tristeza y conmoción para miles de seguidores que encontraron en sus canciones una voz propia y un refugio de resistencia cultural", indicó La Plata.