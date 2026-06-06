El Indio Solari será velado en el Parque Domínico de Avellaneda

La despedida pública de Carlos "Indio" Solari ya tiene lugar confirmado. Tras varios días de incertidumbre y diferentes alternativas que se analizaron para albergar a miles de seguidores, finalmente se definió que el histórico cantante será homenajeado en Parque Domínico, en Avellaneda.

La ceremonia se realizará este domingo 7 de junio y permitirá que los fanáticos puedan darle el último adiós a una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino.

La confirmación llegó luego de una serie de idas y vueltas que se produjeron desde que se conoció la muerte del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a los 77 años.

Según trascendió, durante las últimas horas se llevó adelante una despedida privada reservada para familiares y allegados, mientras que la organización del homenaje público demandó negociaciones y evaluaciones logísticas para encontrar un espacio adecuado.

Incluso, desde el entorno del músico se decidió modificar la fecha inicialmente prevista para permitir que pudieran viajar seguidores provenientes de distintos puntos del país.

Entre las opciones que se analizaron estuvo la posibilidad de realizar el velatorio en el Congreso Nacional. Sin embargo, la iniciativa fue descartada luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informara que el edificio no reunía las condiciones necesarias de infraestructura, logística y seguridad para un evento de semejante magnitud.

También trascendió que hubo contactos con Boca Juniors y Racing Club para evaluar la utilización de algunos de sus espacios, aunque esas alternativas finalmente quedaron fuera de consideración.