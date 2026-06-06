Así fue la última misa ricotera en la que miles de fanáticos despidieron al Indio Solari

La muerte del Indio Solari provocó una conmoción masiva en todo el país y derivó en homenajes espontáneos de miles de seguidores que salieron a las calles para despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. El punto central de la convocatoria fue Plaza de Mayo, donde se realizó una multitudinaria misa ricotera que reunió a fanáticos de distintas generaciones.

Desde horas antes del horario pactado para el encuentro, cientos de personas comenzaron a acercarse al centro porteño para compartir canciones, recuerdos y una despedida colectiva marcada por la emoción.

Los fanáticos se hicieron presentes desde temprano.

La convocatoria había sido impulsada a través de las redes sociales para las 18, aunque muchos seguidores llegaron un rato antes de lo previsto. Frente a la Casa Rosada, el clima estuvo lejos del silencio habitual de los duelos tradicionales y se transformó en una celebración de la obra y el legado del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Los fanáticos entonaron algunos de los temas más emblemáticos de su carrera y protagonizaron extensos pogos que comenzaron incluso 45 minutos antes del horario pautado. Entre banderas, bengalas de humo rojo y negro y fuegos artificiales, la Plaza de Mayo se convirtió en el escenario de una despedida cargada de simbolismo.

"JiJiJi", uno de los himnos más populares del repertorio ricotero, sonó de fondo durante gran parte de la jornada, mientras miles de personas acompañaban el ritual que durante décadas identificó a los seguidores del Indio.

La convocatoria también tuvo réplicas en Córdoba, Mar del Plata, Salta, Posadas, La Plata y otras ciudades argentinas, donde familias enteras y grupos de amigos se reunieron para recordar al músico.

Uno de los pocos momentos de tensión ocurrió cuando efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron restringir el acceso de algunos seguidores a la Plaza de Mayo. La situación derivó en algunos incidentes y el uso de gases lacrimógenos, aunque el resto de las actividades se desarrolló sin mayores inconvenientes.

Expectativa por la despedida pública del Indio Solari

Mientras continúan los homenajes, crece la expectativa por la despedida pública que tendrá lugar el domingo. A través de un mensaje difundido en las redes oficiales del artista, se confirmó que el homenaje se realizará el 7 de junio, pese a que estaba pautado para este sábado.

"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", dicta el mensaje que compartieron en sus redes oficiales.