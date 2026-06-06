Familiares del Indio Solari explicaron por qué el velatorio se pospuso para el domingo

Con la conmoción aún a cuestas por la muerte del destacado cantante, la familia del "Indio" Solari informó que el velatorio público se llevará a cabo el domingo y no el sábado como se pensaba en un comienzo.

Es que la decisión de posponer el último adiós al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tuvo un motivo clave, y es que los admiradores de otras provincias o países puedan trasladarse a Buenos Aires.

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En las redes sociales del cantante, su familia indicó que "finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos". "El sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", agregó el comunicado.

En tanto, sus seres queridos lo están velando en la intimidad del hogar, en la localidad de Ituzaingó. Allí también se habrían presentado algunas personalidades destacadas muy cercanas a Carlos Solari, como Máximo Kirchner, que fue visto en el lugar.

Primeros resultados de la autopsia

Según fuentes periodísticas, los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo del artista arrojaron que tuvo un accidente cerebrovascular no traumático, y por eso se cayó en la piscina de su vivienda.

"Se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento. Fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora", reza el informe que difundió la Fiscalía de Morón, a cargo de Lucio Rivero.

El enunciado de la familia del "Indio" Solari (X).

Finalmente, el comunicado añadió que, al llegar a la casa y no encontrarlo, la cuidadora se dirigió al sector de la pileta y junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia medica, quienes le realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo.



