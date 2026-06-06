Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 6 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ÚLTIMO ADIÓS

Oficializan que la despedida al Indio Solari será en Parque Domínico: horario, accesos y todos los detalles

La cuenta oficial del artista compartió un comunicado en donde brindó cómo se realizará la ceremonia para despedir al ídolo. También pidieron tranquilidad al público para llevar a cabo una jornada pacífica.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La cuenta oficial del Indio Solari confirmó que el velatorio abierto al público para despedir al legendario artista se realizará en Parque Domínico.

En un comunicado, expresaron que "la despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre Avenida Mitre al 5000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Buenos Aires)".

El velorio será "a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie su oportunidad de decirle adiós".

Oficializan que la despedida al Indio Solari será en Parque Domínico: horario, accesos y todos los detalles

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros", expresaron.

En ese sentido, resaltaron: "no será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre".

 "Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", pidieron.

Cómo serán los accesos

Se especificó que el ingreso se realizará únicamente por Avenida Bartolomé Mitre y General Otero.

Oficializan que la despedida al Indio Solari será en Parque Domínico: horario, accesos y todos los detalles

Además, especificaron que "habrá baños químicos, postas de salud y postas de hidratación".

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina
Noticias

Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina

3
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

4
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

5
"Buen viaje, mi querido amigo": el emotivo adiós de Skay al Indio Solari
Noticias

"Buen viaje, mi querido amigo": el emotivo adiós de Skay al Indio Solari

Últimas noticias de Murió el Indio Solari