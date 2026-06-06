Oficializan que la despedida al Indio Solari será en Parque Domínico: horario, accesos y todos los detalles

La cuenta oficial del Indio Solari confirmó que el velatorio abierto al público para despedir al legendario artista se realizará en Parque Domínico.

En un comunicado, expresaron que "la despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre Avenida Mitre al 5000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Buenos Aires)".

El velorio será "a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie su oportunidad de decirle adiós".

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros", expresaron.

En ese sentido, resaltaron: "no será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre".

"Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", pidieron.

Cómo serán los accesos

Se especificó que el ingreso se realizará únicamente por Avenida Bartolomé Mitre y General Otero.

Además, especificaron que "habrá baños químicos, postas de salud y postas de hidratación".