Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 6 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
DESPEDIDA

Fanáticos del Indio Solari se congregan en el Obelisco antes del velatorio

Un grupo de personas se acercó hasta el microcentro porteño para seguir despidiendo al legendario cantante. El domingo se realizará el velatorio en Parque Domínico.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un grupo de fanáticos se acercó hasta el Obelisco de Buenos Aires para expresar su amor por el Indio Solari, un día después de su muerte, producto de un ACV.

El emotivo banderazo tuvo lugar a partir de las 14 horas de este sábado, con personas que se acercaron de distintos puntos del país, e incluso Uruguay, para despedir al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Las reuniones se multiplicaron en plazas, parques y espacios emblemáticos, donde distintas generaciones de seguidores recordaron al músico con canciones, banderas y mensajes de despedida.

Velatorio al Indio Solari

La familia del músico Carlos "Indio" Solari, referente del rock nacional fallecido a los 77 años por un ACV hemorrágico, confirmó que el Polideportivo "José María Gatica", en la localidad bonaerense de Villa Domínico, será el lugar donde se realizará el velorio este domingo desde las 11.

El círculo íntimo del artista compartió un comunicado y detalló que el lugar -en el partido de Avellaneda- está "sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores", y destacaron que el acto se desarrollará "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", continuó el escrito con un notable tono de emoción. 


Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina
Noticias

Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina

3
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

4
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

5
"Buen viaje, mi querido amigo": el emotivo adiós de Skay al Indio Solari
Noticias

"Buen viaje, mi querido amigo": el emotivo adiós de Skay al Indio Solari

Últimas noticias de Murió el Indio Solari