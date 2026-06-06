Fanáticos del Indio Solari se congregan en el Obelisco antes del velatorio

Un grupo de fanáticos se acercó hasta el Obelisco de Buenos Aires para expresar su amor por el Indio Solari, un día después de su muerte, producto de un ACV.

El emotivo banderazo tuvo lugar a partir de las 14 horas de este sábado, con personas que se acercaron de distintos puntos del país, e incluso Uruguay, para despedir al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Las reuniones se multiplicaron en plazas, parques y espacios emblemáticos, donde distintas generaciones de seguidores recordaron al músico con canciones, banderas y mensajes de despedida.

Velatorio al Indio Solari

La familia del músico Carlos "Indio" Solari, referente del rock nacional fallecido a los 77 años por un ACV hemorrágico, confirmó que el Polideportivo "José María Gatica", en la localidad bonaerense de Villa Domínico, será el lugar donde se realizará el velorio este domingo desde las 11.

El círculo íntimo del artista compartió un comunicado y detalló que el lugar -en el partido de Avellaneda- está "sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores", y destacaron que el acto se desarrollará "hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

"Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", continuó el escrito con un notable tono de emoción.



