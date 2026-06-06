Crónica siempre marca la diferencia

Por Hugo Ferrer.

En la mañana del viernes 5 la frase "Murió el Indio Solari" caló hondo.

A las 9:24, la placa de Crónica, con fondo negro, impactó. El país vibró.

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari conmovió a la Argentina. El desenlace fatal en su casa de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, causó un shock emocional ineludible.

Y ahí, aparecieron los recuerdos, las fotos, los testimonios, todo lo que generó en cada uno la trayectoria artística del músico que atrapó con sus letras y estilo a millones de personas.

A partir de ahí, todo fue un show de imágenes, frases, y demostrar cuán cerca o tan lejos estaba del ídolo.

Fue referente de miles y miles de personas, espectadores, luego fans que aún lo aman, lo extrañan. El Indio no murió. Está.

En ese ir y venir de testimonios, con una espectacular cobertura y alto rating, Crónica TV marcó la diferencia. Como así también las webs de Grupo Crónica y sus redes.

El Indio agiganta su figura. Más Indio que nunca. Nacía la leyenda.

Y así, llegamos a la tapa del diario Crónica, una portada esperada. Siempre las tapas de Crónica tienen ese plus: distinta, creativa e inolvidable.

En la edición del sábado 6 estuvo dedicada íntegramente a la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari. El título Un gran pogo en el cielo fue la frase que resumió su esencia.

La tapa de Crónica de este sábado 6 de junio.

Dejó un legado cultural que trascendió la música y marcó a varias generaciones: decidió tomarse el último bondi hacia la eternidad.

La foto de tapa, con su presencia central y un recital multitudinario. Micrófono en mano, su look clásico, los anteojos negros. Él y su gente, él y su fans, él y su magia.

A los que "bailaron, saltaron, gritaron, rieron y lloraron" con sus canciones les parece un sueño todo lo que pasa.

Es un símbolo del rock nacional como Pappo, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati.

A lo Crónica, en su tono épico y popular, la tapa refleja el homenaje más emotivo; su legado permanece vivo en sus discos, en sus letras y en la memoria de millones de seguidores que hicieron de cada recital, una "misa ricotera". Y multitudinaria.

Antonio "Tony" Ortiz, director de Arte de Crónica, lo explica así: "La imagen que elegimos muestra a un Indio en su plenitud, arriba del escenario, con una postura que remite a esas danzas tribales que giran al ritmo de la música. Yo quería despedirlo visualmente así: simplemente danzando. Era muy de él ese baile. Para mí era, y es, el ‘cacique' de una enorme masa de gente, de distintas generaciones, que lo hubiera seguido hasta el fin del mundo si hacía falta. Era una especie de guía, de iluminado. Cuando lo hablamos con el equipo de la redacción, todos acompañaron la idea y empezamos a cerrarla. El título nace de un tema de la obra maestra de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. La canción es The Great Gig in the Sky ("El gran concierto en el cielo"). Encajaba perfecto para este momento creo, así que tomamos esa referencia y cambiamos una palabra por una que identifica como pocas a sus seguidores: el "pogo", una marca registrada del universo ricotero. Después, Sergio Segovia terminó de redondear la idea con una bajada que resume gran parte de lo que significa y significó esta bestia indomable."

Para Matías Kaplan, el Jefe de Redacción de Crónica, "fue un gran trabajo en equipo de Tony Ortiz y Sergio Segovia. La edición, adentro, estuvo a cargo de Ivana Ferraro y Nicolás Kischner, que hizo columna de opinión. Fue una tapa sentida como pocas veces ocurrió. Comparable a Maradona nada más en los 10 años que llevo al frente de la redacción."

En cada rincón del país siempre habrá alguien dispuesto a cantar una estrofa, levantar los brazos, y recordarlo siempre.

Y siempre habrá una tapa de Crónica y una placa de Crónica TV para hacer más grande que nunca e inolvidables las noticias que conmueven a la sociedad.

Desde hace 63 años, Crónica firme junto al pueblo. No lo soñé.