Despedida del Indio Solari: liberan este domingo el peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata por el velatorio

Este 7 de junio, miles de fanáticos se movilizarán hacia el Parque Domínico para participar del velatorio público de Carlos "Indio" Solari. Ante la gran convocatoria prevista, se confirmó que no se cobrará peaje en la Autopista Buenos Aires-La Plata durante la jornada.

La medida fue anunciada por AUBASA y comenzará a regir desde las 6 de la mañana del domingo. Durante el desarrollo de la despedida, los vehículos podrán circular sin abonar la tarifa en toda traza, tanto en sentido a Capital como hacia La Plata.

La decisión busca agilizar el traslado de los miles de fanáticos que llegarán desde distintos puntos del AMBA, La Plata y otras ciudades para participar del homenaje.

Además, en las últimas horas aparecieron mensajes alusivos al Indio Solari en los paneles electrónicos de rutas y autopistas, con frases emblemáticas de sus canciones, como "Mi único héroe en este lío" y "Las despedidas son de esos dolores dulces", que acompañan la despedida.

Para quienes viajen en auto, la recomendación es salir con anticipación. Se espera un fuerte operativo de tránsito y una gran concentración de personas en los accesos a la zona durante gran parte de la jornada.

Cómo llegar a Parque Domínico en colectivo o tren

Ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4700, Parque Domínico cuenta con múltiples opciones de transporte público para quienes planean asistir al homenaje sin usar auto.

Colectivos desde Capital Federal

Las principales líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con la zona son:

Línea 10

Línea 17

Línea 22

Línea 98

Línea 129

Línea 148

Estos recorridos parten o pasan por puntos clave como Retiro, Microcentro, Constitución, Recoleta y el Bajo.

Colectivos desde Zona Sur

Quienes viajen desde Quilmes, Lanús y otros municipios del sur del conurbano también tienen varias alternativas:

Líneas 22, 98, 129, 148 y 159

Línea 85

Líneas 247, 271 y 293

Llegar en tren

Otra opción muy elegida es el Tren Roca, especialmente para quienes salen desde Constitución o desde los ramales de La Plata y Bosques.

La estación más cercana al predio es Villa Domínico. Desde ahí, el recorrido continúa a pie durante unas seis cuadras, por lo que se presenta como una alternativa rápida para evitar el tránsito y las demoras en los accesos.

Cómo será la despedida al Indio Solari

La familia de Carlos "Indio" Solari difundió un comunicado con la información oficial del homenaje que se realizará este domingo 7 de junio. El encuentro tendrá lugar en el Polideportivo Gatica, ubicado dentro del Parque de los Trabajadores, en Villa Domínico.

Según informaron, las puertas se abrirán a las 11 y la despedida se extenderá el tiempo que sea necesario para que los fanáticos puedan acercarse a darle el último adiós.

El acceso al predio estará habilitado únicamente por la intersección de las avenidas Bartolomé Mitre y General Otero. Se espera una convocatoria masiva, con asistentes provenientes de distintos puntos del AMBA y también de otras provincias.