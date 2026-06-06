El día que el Indio Solari explicó cómo quería ser recordado y lanzó una frase inolvidable

La muerte de una figura tan influyente como el Indio Solari reavivó recuerdos, canciones y momentos que marcaron a generaciones enteras.

En medio de los homenajes y la preparación del velatorio que tendrá lugar este domingo 7 de junio, El Run Run del Espectáculo recordó una de las últimas entrevistas televisivas que el músico brindó a Mario Pergolini en Vorterix.

Casi como un presagio, el histórico cantante argentino dejó una reflexión sobre la muerte y habló sobre cómo imaginaba el final de su vida terrenal.

La palabra "Festejemos" se convirtió en una de las reflexiones más recordadas del artista y volvió a resonar entre sus seguidores tras su partida.

La emotiva reflexión del Indio Solari sobre la muerte

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del Indio Solari el pasado viernes 5 de junio, miles de fanáticos comenzaron a recordar algunos de los momentos más importantes de su carrera. Entre ellos, reapareció una extensa entrevista realizada en 2016 por Mario Pergolini para Vorterix.

Durante la entrevista, el músico abordó diversos aspectos de su vida personal y artística. Uno de los ejes centrales fue la relación con su público, un fenómeno que durante décadas movilizó a miles de personas en cada recital.

Allí reconoció que muchos seguidores encontraban en sus canciones una forma de alivio frente a las dificultades cotidianas y una manera de vincularse entre las distintas generaciones.

El Indio también habló sobre el proceso creativo detrás de sus obras y la diferencia entre el trabajo de estudio y la experiencia de subir a un escenario.

Según explicó, la grabación era un espacio atravesado por conflictos internos y búsquedas permanentes, mientras que los conciertos representaban uno de los lugares donde más cómodo se sentía.

Otro de los aspectos que despertó interés fue su mirada sobre el arte y la sociedad. En la charla cuestionó algunas certezas instaladas en la cultura contemporánea y defendió la importancia de construir una obra propia sin depender de tendencias pasajeras.

Sin embargo, uno de los momentos más recordados llegó cuando fue consultado sobre la muerte y la manera en que imaginaba su despedida.

Lejos de cualquier dramatismo, el cantante expresó un deseo que con el paso del tiempo se transformó en una de las frases más recordadas de aquella entrevista.

"Festejemos", respondió el Indio Solari al referirse a cómo le gustaría que fuera recordado su final, una definición que hoy cobra una dimensión especial para quienes siguen su legado artístico.

La frase volvió a viralizarse en las redes sociales luego de conocerse su fallecimiento y fue interpretada por muchos seguidores como una invitación a celebrar la vida, la música y el impacto cultural que dejó a lo largo de su trayectoria.

La despedida al Indio Solari tendrá lugar este domingo 7 de junio en el Polideportivo Gatica, ubicado sobre la Avenida Mitre al 5000, dentro del Parque de los Trabajadores, en Villa Domínico, provincia de Buenos Aires.

Según se informó desde la familia del músico, el velatorio comenzará a las 11 am y se extenderá "hasta que haga falta", con el objetivo de que todos aquellos que deseen rendirle homenaje tengan la oportunidad de darle el último adiós a una de las figuras más influyentes de la música argentina.



















