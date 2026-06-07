La enorme convocatoria que generó el último adiós a Carlos El Indio Solari llevó a la familia del músico a transmitir un mensaje de tranquilidad para los miles de seguidores que buscan ingresar al velatorio.

La ceremonia se desarrolla este domingo en el Polideportivo Municipal José María Gatica, ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda. Aunque originalmente estaba previsto que comenzara a las 11, las puertas fueron abiertas una hora antes, a las 10, debido a la gran cantidad de personas que ya se encontraban en el lugar.

Desde la noche anterior, numerosos fanáticos permanecieron en las inmediaciones del predio realizando una vigilia. Con el correr de las horas, la fila para ingresar creció de manera constante y llegó a extenderse por decenas de cuadras, reflejando la magnitud de la convocatoria.

Hasta cuándo hay tiempo para despedir al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).

Frente a este escenario, la organización dispuso una infraestructura especial para asistir al público durante toda la jornada. Se instalaron baños químicos, puestos sanitarios y espacios de hidratación para atender las necesidades de quienes esperan su turno para ingresar al homenaje.

Además, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad con el objetivo de garantizar que el evento transcurra con normalidad y prevenir episodios de violencia o desbordes, especialmente después de los incidentes registrados en las últimas horas tanto en el Obelisco como en Plaza de Mayo.

Respecto de la duración del velatorio, la familia del artista fue contundente desde el primer comunicado difundido antes de la apertura. Allí señalaron que la despedida se extenderá "hasta que haga falta" para permitir que todos los admiradores puedan acercarse. En ese mensaje explicaron que la decisión fue tomada "para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós".

El último comunicado de la familia del Indio Solari.

Más tarde, cuando la ceremonia ya estaba en marcha y la cantidad de asistentes seguía creciendo, los familiares emitieron una nueva comunicación para ratificar la medida. En ella aseguraron que "habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós", dejando en claro que no existe un horario estricto de cierre mientras continúen llegando personas para despedir al histórico referente del rock argentino.

En medio de la masiva concurrencia y ante las extensas filas que se formaron desde temprano, también comenzaron a circular versiones sobre una posible prolongación del velatorio más allá de este domingo. Aunque no hubo una confirmación oficial al respecto, se especulaba con que la despedida podría continuar durante el lunes e incluso extenderse hasta el martes para permitir que todos los seguidores tengan la oportunidad de participar del homenaje.