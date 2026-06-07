Una multitud despide al Indio Solari, el poeta del rock nacional

Tras largas horas de incertidumbre y diferentes alternativas analizadas, la despedida pública de Carlos El Indio Solari se realiza este domingo desde las 10, aunque estaba prevista para las 11, en el Polideportivo Municipal José María Gatica, ubicado en el Parque Domínico, en Avellaneda.

La confirmación fue comunicada por la familia del artista a través de las redes sociales. Allí informaron que la ceremonia se extenderá "hasta que haga falta", con el objetivo de que todos los seguidores tengan la posibilidad de despedirse. "Para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", expresaron.

En el mismo comunicado, los familiares hicieron un especial pedido a quienes se acerquen al velatorio. "Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros", señalaron.

Además, remarcaron que no será momento para conflictos ni provocaciones, sino para honrar la memoria del músico y acompañarse mutuamente entre seguidores: "Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró".

También destacaron que, aunque el Indio ya no podrá crear nuevas canciones, su legado continuará vivo en quienes encontraron en sus letras una forma de entender la vida. "Nuestra responsabilidad es continuar su obra", afirmaron.

El comunicado de la familia del Indio Solari.

El último adiós al Indio Solari

Los primeros seguidores ya comenzaron a llegar a las inmediaciones del polideportivo, donde se prevé una convocatoria masiva, similar a la que se registró el viernes en Plaza de Mayo y el sábado en el Obelisco.

Hay baños químicos, postas de salud y puntos de hidratación para asistir a las personas durante toda la jornada. Además, se montó un importante operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo del evento.

El Polideportivo José María Gatica se convierte así en el escenario del último encuentro entre el Indio Solari y el público que lo acompañó durante toda su carrera.

Acá será el último adiós al Indio Solari.

¿ Dónde es el último adiós al Indio Solari ?

Lugar: Polideportivo Municipal José María Gatica.

Dirección: Avenida Bartolomé Mitre 5000, Villa Domínico, partido de Avellaneda.

Horario: Desde las 11.

Duración: La familia informó que se extenderá "hasta que haga falta" para que todos los fanáticos puedan despedirse.