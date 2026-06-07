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Domingo, 7 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
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Las fotos más estremecedoras del multitudinario último adiós al Indio Solari

Una enorme cantidad de seguidores se acercó al Polideportivo Municipal José María Gatica, en el Parque Domínico de Avellaneda, para despedir al ídolo del rock nacional.

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Miles de fanáticos llegaron este domingo al Polideportivo Municipal José María Gatica, en Parque Domínico, Avellaneda, para participar de la despedida pública de Carlos El Indio Solari. Si bien la apertura estaba prevista para las 11, el ingreso comenzó una hora antes debido a la enorme cantidad de personas que aguardaban en el lugar.

Desde la madrugada, numerosos seguidores permanecieron en las inmediaciones del predio para asegurarse un lugar en el homenaje. La vigilia se extendió durante toda la noche y anticipó una convocatoria masiva que volvió a poner de manifiesto la dimensión popular del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).

El Polideportivo José María Gatica se transformó en el escenario de un encuentro cargado de emoción entre quienes acompañaron al músico durante décadas. Personas provenientes de distintos puntos del país viajaron especialmente hasta Avellaneda para darle el último adiós a una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Las escenas que dejó la jornada reflejaron el profundo impacto que generó la partida del artista. Hubo cánticos, saltos y banderas que recordaron el espíritu de los recitales que marcaron a varias generaciones. Al mismo tiempo, también se vivieron momentos de enorme tristeza, con seguidores visiblemente conmovidos que no pudieron contener las lágrimas.

Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).

Las imágenes más impactantes mostraron el contraste entre el dolor y la celebración de una vida dedicada a la música. Entre abrazos, flores y homenajes improvisados, miles de personas despidieron al hombre que para muchos fue mucho más que un cantante: un referente cultural y el autor de canciones que quedaron grabadas para siempre en la historia del rock nacional.

Las imágenes más estremecedoras del último adiós al Indio Solari


Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).

Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
Una multitud despidió al Indio Solari (Pablo Villán/Crónica).
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