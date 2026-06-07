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Domingo, 7 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
HOMENAJE

Lo viste en Crónica: se rapó en vivo "en honor al Indio" Solari

Un seguidor del fallecido cantante que fue a despedirlo al Polideportivo Municipal José María Gatica, en el Parque Domínico, le rindió tributo con curioso gesto.

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La despedida de Carlos El Indio Solari convocó a una multitud en Avellaneda desde las primeras horas de este domingo. Decenas de miles de seguidores se acercaron al Polideportivo Gatica, en Villa Domínico, para darle el último adiós al histórico músico argentino, fallecido el viernes a los 77 años.

El velatorio arrancó antes de lo previsto: aunque el inicio estaba programado para las 11, la ceremonia comenzó a las 10 debido a la gran cantidad de personas que aguardaban para ingresar y despedir al Indio, quien murió en su casa de Parque Leloir como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV).

Los fanáticos de distintas edades y procedencias llegaron al Parque Los Derechos del Trabajador, en el sur del conurbano bonaerense, para rendir homenaje a quien fue una de las figuras más influyentes del rock nacional. Y uno de los gestos que más llamó la atención ocurrió frente a las cámaras de Crónica.

En medio de las largas filas y las numerosas muestras de afecto, un peluquero que también se acercó para despedir al artista ofreció rapar de manera gratuita a quienes quisieran imitar el característico aspecto del cantante.

La propuesta encontró rápidamente un voluntario. Un seguidor se sentó para pelarse y explicó el motivo de su decisión con una breve pero contundente frase: "En honor al Indio".

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