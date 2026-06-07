El emotivo comunicado de la familia del Indio Solari durante el velatorio: "Todo el mundo peregrina en paz"

En un clima de profundo dolor y respeto, la familia del Indio Solari compartió un comunicado en el que confirmó el inicio del velorio del histórico referente del rock argentino. El mensaje también estuvo marcado por el agradecimiento hacia los fanáticos que se acercaron y acompañaron a la distancia en este momento de despedida.

Según expresaron, la jornada se vive bajo un fuerte sentido de encuentro, donde el afecto del público se hace presente de múltiples formas. En ese contexto, destacaron la tranquilidad con la que se desarrolla el último adiós, en medio de muestras de cariño que llegaron desde distintos puntos del país.

El comunicado difundido por la familia expresa: "La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas", en referencia al acompañamiento masivo de fanáticos que se acercaron para rendirle homenaje al histórico músico.

En el mismo mensaje, también señalaron: "Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós. Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros". Finalmente, la publicación concluye con "Graciosos y valientes", destacando el pedido de respeto, calma y unión en este momento de despedida.

En cuanto al desarrollo de la ceremonia, el ingreso se adelantó una hora debido a la gran cantidad de personas que se acercó al predio, y las primeras imágenes del velorio comenzaron a circular desde el Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico , donde se observa a miles de seguidores acercándose para despedir al músico en un clima de profunda emoción.

En las tomas difundidas en redes sociales se observa el cajón rodeado de una atmósfera solemne, atravesada por banderas, cantos y palabras de despedida.